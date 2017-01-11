(Görüntülü Haber) Ünlü isimlerden kahraman polis Fethi Sekin için duygusal video

İzmir Bayraklı adliyesine yönelik yapılan PKK saldırısını büyük bir kahramanlıkla önleyen Şehit Polis Fethi Sekin için, hazırlanan video izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor. Arda Turan, Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz , Erhan Çelik gibi sanat, medya camiasının ünlü isimleri Kahraman polis Fethi Sekin için kamera karşısına geçti. İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerin katliamını şehit olma pahasına önleyen Trafik Polisi Fethi Sekin için ünlüler kamera karşısına geçti. TRT 1 Ana Haber sunucusu Erhan Çelik tarafından şehit polisin ağzından yazılan ve şehadetine giden yolun anlatıldığı metni, ünlü simalar bölümler halinde seslendirdi.