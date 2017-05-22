(Görüntülü Haber) Ünlü gece klübü Reina’da yıkım

İSTANBUL, () YILBAŞI akşamı terör örgütü DAEŞ'in terör saldırısı sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'nın bazı bölümleri yıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada mevzuata aykırı kısımların yıkıldığını ifade etti. Sabah saatlerinde iş makinalarıyla yıkıldığı belirtilen Reina ile ilgili İBB şu açıklamayı yaptı: “Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesinde bulunan Reina isimli eğlence mekanında mevzuata aykırı kısımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümenince yıkım kararı alınmıştır. Encümen Kararına istinaden, bugün (22.05.2017), yapının mevzuata aykırı kısımlarının yıkım işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."