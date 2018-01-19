Haber: Ümit TÜRK - İSTANBUL Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul Aile Mahkemesi duruşmada mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Çocukların velayeti Demet Şener'e verildi.
(Görüntülü Haber) Ünlü çift boşandı
Haber: Ümit TÜRK - İSTANBUL Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul Aile Mahkemesi duruşmada mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Çocukların velayeti Demet Şener'e verildi.
19 Ocak 2018 Cuma 15:47
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