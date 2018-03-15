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(Görüntülü Haber) Üniversitesililer 'Pi' işaretiyle 'Afrin' yazdı

ERZİNCAN Üniversitesi'nde Dünya Pi Günü nedeniyle 700 öğrenci tarafından Zeytin Dalı Harekatı’ndaki asker ve polislere destek için dev boyutlu 'Pi' işaretinin de bulunduğu Afrin yazısı oluşturuldu. Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen...

ERZİNCAN Üniversitesi'nde Dünya Pi Günü nedeniyle 700 öğrenci tarafından Zeytin Dalı Harekatı’ndaki asker ve polislere destek için dev boyutlu 'Pi' işaretinin de bulunduğu Afrin yazısı oluşturuldu.

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacı ve Dünya Pi Günü dolayısıyla Erzincan Üniversitesi'ne bağlı Eğitim Fakültesi'nin Matematik- Fen Bölümü öğrencileri, Yalnızbağ yerleşkesinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Doç. Dr. Abdullah Aslan yönetiminde toplumsal uygulamalar dersi kapsamında yaklaşık 700 öğrenciden oluşan dev boyutta 'Pi' sayısının işareti bu defa Afrin yazısı içerisinde oluşturuldu. Bir saat süren çalışmanın ardından oluşturuen 'Afrin' yazısı drone ile gökyüzünden görüntülendi. 

YURT ÖĞRENCİLERİNDEN ODA IŞIKLARIYLA AFRİN MESAJI

Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü bünyesindeki Terzibaba Kız Yurdu öğrencileri de dün akşam yurt odalarının ışıkları ile Afrin yazdı.  280 kız öğrencinin barındığı yurt binasında saat 21.00 sıralarında oda ışıklarını güvenlik güçleri için yaktı. Diğer yurtlarda kalan öğrenciler de elerinde Türk bayrakları ile destek verdi.

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