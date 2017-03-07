(Görüntülü Haber) Üniversitelilerden Muş'taki köy okuluna kütüphane

Nermin UÇTU MANİSA,() MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sosyal Sorumluluk Topluluğu Üyesi öğrenciler, Muş'un Bulanık İlçesi'ndeki köy okulunun sınıf öğretmeninin çağrısı üzerine kütüphane yapmak için harekete geçti. 600 kitap toplayan öğrenciler, köydeki ilkokula kütüphane kuracak. Manisa'dan, Muş Bulanık İlçesi'ndeki bir köyde bulunan ilkokula sevgi köprüsü uzandı. MCBÜ Sosyal Sorumluluk Topluluğu öğrencileri, bir ay önce Bulanık ilçesinin köylerinde yer alan Mehmet Akilf Ersoy İlköğretim Okulu sınıf öğretmeninden çağrı aldı. Sınıf öğretmeni, köydeki okulda kütüphane olmadığını ve gençlerin okuyacak kitap bulamadığını söyledi. Ardından harekete geçen MCBÜ öğrencileri, kitap toplamaya başladı. Öğrenciler topladıkları kitapları, Muş'a götürüp kütüphane kurulacaklarını belirtti.Sosyal Sorumluluk Topluluğu Başkanı üniversite öğrencisi Gizem Özdemir, Bir ay önce Muş Bulanık Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'ndan sınıf öğretmeninden bir çağrı aldık. Oradaki öğrencilerin durumların iyi olmadığını, okuyabilecek kitapları ve kütüphanelerinin olmadığını öğrendik. Öğretmenin bu çağrısını aldığımızda çok duygulandık. Doğudaki köy okullarındaki durumun kötü olduğunu öğrendik. Bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Biz bu çağrıyı aldığımız günden bu yana kitap toplamaya başladık. 600'e yakın kitap topladık. Topladığımız kitapları koliliyoruz. Kargoyla Muş Bulanık'taki okulumuza göndereceğiz. Biz de 4 arkadaşımızla birlikte Muş'a gidip oradaki kütüphaneyi yapacağız ve çocuklarla bir araya geleceğiz. Kitap okuma bilincini onlara aşılayacağız diye konuştu.