(Görüntülü Haber) Üniversiteliler eski okul ve lojmanı köy konağına dönüştürdü

Gürkan YILMAZ / CİDE(Kastamonu), () - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Kastamonu'nun Cide İlçesi Baş Köyü'nde atıl durumdaki eski köy okulu ve lojmanını yenileyip köy konağına dönüştürdü. Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Mertcan Avcı, köy okullarının onarımı üzerine olan bitirme projesinde çalışırken Başköy Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Başkanı Cemil Yıldırım ile tanıştı. Yıldırım'ın, köyde 24 yıl önce taşımalı sisteme geçilmesi üzerine kapatılan ilkokul ile lojmanı köy konağına dönüştürmek istediklerini söylemesi üzerine Mertcan Avcı, 1 ve 2'nci sınıf öğrencilerinden 25 kişilik bir ekip kurdu. Öğrenciler, 2 hafta önce yan yana bulunan tek katlı okul ve lojman binasında onarıma başladı. Öğrenciler, iki binanın çatısını yenileyip sıva ve boyasını yeniden yaptı. Mimar adayları, yıllardır atıl durumda olan okul ve lojmandaki çalışmayı bir kaç gün içinde tamamlayarak köylülere teslim etmeyi planlıyor. 'EĞLENEREK İŞİMİZİ YAPIYORUZ' Mertcan Avcı, köye böyle bir tesis kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Projede yer alan 2'nci sınıf öğrencisi Ecem İrem Kılıç ise daha önce de bu tür projelerde yer aldığını belirtererk şöyle dedi: "Burada nelerle karşılaşacağımızı az çok biliyorduk. Burada arkadaşlarımla beraber bir çok işi yapıyoruz. Sıva, zımpara, boya. Bu ortamda çalışmak daha da hoşumuza gittiği için daha hızlı ilerleyebiliyoruz ve eğlenerek işimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi. Baş Köyü Muhtarı Sezai Ergin de eski okul binasının imkansızlıklar ve ilgisizlikten kullanılamaz hale geldiğini söyleyerek öğrencilere teşekkür etti. Ergin, "Öğrencilerimizin yardımıyla burayı bayramlarımızı, eğlencelerimizi yapabileceğimiz, hatta çocuklarımızın da eğlenebileceği bir yer haline getireceğiz" diye konuştu.