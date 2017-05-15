(Görüntülü Haber) Üniversiteli aşçılar, tencere üstüne yemin etti

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nda eğitimini tamamlayan 105 öğrenciden Aşçılık Bölümü mezunu 23 kişi, tencere üstüne el basıp aşçılık mesleğinin şeref ve haysiyetini koruyacağına dair yemin etti. Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nun Datça Amfi Tiyatro'da düzenlenen mezuniyet törenine, Kaymakam Vehbi Bakır, Hava Radar Mevzi Komutanı Hava Albay Abdulkadir Solmaz, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Ziya Erdil, Okul Müdürü Doç. Dr. Yaşar Ayrancı, öğrenci ve veliler ile vatandaşlar katıldı. Kuruluşunun 10'uncu yılında, Aşçılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı olmak üzere 105 öğrenciye diplomaları verilirken, Aşçılık Bölümü mezunları için özel bir yemin töreni yapıldı. Sahneye çıkarak yemek tenceresi üzerine el basıp yemin eden 23 Aşçılık Bölümü mezunu, izleyiciler tarafından alkışlandı. Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yaşar Ayrancı 10'uncu mezuniyet döneminde bu yıl mezun olan 105 öğrenci ile birlikte toplam 700 öğrenciyi, turizm sektörünün çeşitli dallarında hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aşçılık Bölümü öğrencilerinin bu yıl yapılan yarışmalarda önemli başarılara imza attıklarını belirten Doç. Dr. Ayrancı, "Antalya'da yapılan 9'uncu uluslararası Altın Kep yarışmasında; öğrencilerimiz 3 altın madalya ile Türkiye birinciliği kupası alarak Türkiye şampiyonu oldu. Fethiye'de düzenlenen aşçılık yarışmasında ise 3 altın, 9 gümüş, 10 bronz madalya kazanarak gururumuz oldular. Kendilerini huzurlarınızda kutluyorum" dedi. Okul birincisi olarak yaş kütüğüne anı plaketini çakan Gamze Savut ise konuşmasında, zorlu bir eğitim sürecini geride bıraktıklarını söyledi. Savut, "Ülkemiz, turizm sektöründe her zaman öncü olmuş, birçok pazar açmış, sayısız istihdam sağlamıştır. Bu değerli sektöre ve ülkemize en iyi hizmeti verebilmek için canla başla çalışacağız" dedi. Konuşmaların ardından okul birincisi Gamze Savut diplomasını, Kaymakam Vehbi Bakır'ın elinden aldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Ziya Erdil, okul ikincisi Elif Nur Aslan'a, Hava Radar Mevzi Komutanı Hava Albay Abdulkadir Solmaz ise okul üçüncüsü Sinan Bayar'a diplomalarını verdi. Tören, yeni mezunlara diplomalarının dağıtılması ile sona erdi. AŞÇILIK YEMİNİ Tencere üstüne el basan Aşçılık Bölümü mezunları şu yemini okudu: "Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Otel-Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencisi olarak insan sağlığı ile ilgili mesleğimi icra ederken, bana öğretilen mesleki ve etik kurallara göre hareket edeceğime, çalışmalarımda insan sağlığını ve yaşamını ön plana çıkararak, yetenek ve becerilerimi en iyi şekilde yerine getireceğime, Atatürk ilke ve inkılaplarının bekçisi olarak, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacağıma, ülkeme yararlı bir meslek mensubu olarak, bana duyulan güvene layık olacağıma, din, dil, ırk gözetmeksizin aşçılık mesleğinin şeref ve haysiyetini koruyacağıma, okulumuz mezunu olmanın gururunu daima taşıyacağıma ant içerim."