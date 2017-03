(Görüntülü Haber) Üniversiteli abla ve ağabeylerinden kadın erkek eşitliğini dinlediler

İSTANBUL () - KADİR Has Üniversitesi ile Mimar Sinan Eğitim Kurumları'nın yürüttüğü ortak proje kapsamında üniversiteli öğrenciler, ortaokul ve liseli kardeşlerini kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirdi. 'Ağaç yaşken eğilir' atasözü doğrultusunda, kadın erkek eşitsizliğinin küçük yaşlardan empoze edilen bir algı olduğundan hareketle çeşitli sunumlar hazırlayan üniversiteli öğrenciler, kardeşlerini hem bilgilendirdi, hem eğlendirdi. Etkinlik sonunda ise 'Her şey elimizde' sloganıyla ellerine sürdükleri rengarenk boyalarla hazırladıkları farkındalık panosunda eğlenceli anlar yaşandı. Etkinlikte konuşan Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ayar, "Kadın erkek eşitliği bir toplumun gelişmişliğinin en önemli göstergesi. Dolayısıyla üniversitede buna yönelik olan çeşitli dersler aktive ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de çocuk ve kadın çalışmaları. Bu çalışmaların öğrencilerle birlikte çok daha etkin olabilmesi adına yani 'ağaç yaşken eğilir' mantığıyla ortaokul ve lise öğrencilerine çocuk ve kadın haklarını anlatabilmek için bu anlamlı günde bir araya gelebileceğimiz bir proje organize ettik. Bu proje kapsamında öncelikle üniversite öğrencisi arkadaşlarımız Mimar Sinan Eğitim Kurumlarında bu eğitimi yaş olarak onlara çok daha yakın olan lise ve ortaokul öğrencisi arkadaşlarına gerçekleştirecekler" diye konuştu. TOPLUMSAL CİNSİYET UÇURUMU "Dünya Ekonomik Forumu'nun raporlarına göre Türkiye Cumhuriyeti toplumsal cinsiyet uçurumu raporunda 144 ülke içerisinde 130'uncu sırada" diyen Yrd. Doç. Dr. Ayar, konuşmasını şöyle noktaladı: "Bizim toplumsal gelişim sağlayabilmemiz adına çok daha yukarılara çıkmamız lazım. Bunun için de küçük yaşlardaki öğrencilerin bu bilinçte olmaları, kadın erkek ayrımcılığına karşı çok daha sağduyulu olmaları ve bugün, anlam itibariyle bir farkındalık yaratılması için buradayız." "YAŞ OLARAK YAKIN GRUPLARI TERCİH EDEREK FARKINDALIĞIN BÜYÜK OLMASINI İSTEDİK" Mimar Sinan Eğitim Kurumları Anaokulu Müdürü Şenay Erdoğan da şunları söyledi: "Bu yıl da Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir etkinlik yapmayı planladık. Okul Aile Birliği'nden arkadaşlarla ve okulumuzun diğer yöneticileriyle bir araya geldiğimizde son zamanlarda yaşanılan olumsuz haberlerin de etkisiyle bu etkinliğin öneminin büyük olacağını düşündük. Kadir Has Üniversitesi bize bu konuda destek verdi. Öncelikle yaş grubu olarak biraz daha yakın grupları tercih etmek istedik. Bir akademisyenin burada gelip sunum yapmasından ziyade yaş grubu olarak daha yakın olabilecek kişilerin öğrencilerle bir araya gelmesi o farkındalığı onların yaratmasının daha iyi olabileceğini düşündük. Onlar da kendi öğrencileriyle okulumuza geldiler. Umarım öğrencilerimiz ve velilerimiz için de güzel bir gün olur. Bu farkındalığı onlara hissettirmiş oluruz." "CİNSİYETÇİ SÖYLEMLER VE AYRIMCI YÖNELİMLERİN HEPSİ İLKOKUL ÇAĞINDA BAŞLIYOR" Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Tunahan Eyüboğlu ise "Bizim üniversite öğrencileri olarak amacımız toplumsal cinsiyet ve kadın adına bir farkındalık yaratmak. Çünkü şunun farkındayız ki cinsiyetçi söylemler ve ayrımcı yönelimlerin hepsi aslında ilkokul çağından itibaren karşımıza çıkıyor. Bizler de hukuk fakültesi öğrencileri olarak aslında kadın, kadın ve eğitim, toplumsal cinsiyet ve eşitlik konularında lise ve ortaokul öğrencileri ile velilere yönelik küçük bir farkındalık yaratmak adına sunumlar yapacağız. Amacımız tamamıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde bir algı yaratmak" diye konuştu.