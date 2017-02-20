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(Görüntülü Haber) Üniversitede Çakıroğlu yürüyüşü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () AKDENİZ Üniversitesi'nde bir araya gelen ülkücü grup, İzmir'deki Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma yürüyüşü...

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () AKDENİZ Üniversitesi'nde bir araya gelen ülkücü grup, İzmir'deki Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma yürüyüşü düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içinde yer alan Yakut Çarşısı önünde toplanan yaklaşık 500 kişilik ülkücü grup, bayrak ve dövizlerle yürüyüşe geçti. Geniş güvenlik önlemleri altında Fen Fakültesi'ne kadar yürüyen grup, 'Akdeniz, PKK'ya mezar olacak', 'Kampüste PKK'lı istemiyoruz', 'Şehit Fırat Çakıroğlu, 'Türk, hepimiz Fırat'ız' diye slogan attı. Kalabalık, basın açıklaması sonrasında sessizce dağıldı.

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