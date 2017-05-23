(Görüntülü Haber) ÜNİDAP üyelerinden yeni projeler

Bedir ALTUNOK / KARS, () ARDAHAN Üniversitesi'nin dönem başkanlığını yürüttüğü ÜNİDAP (DAP Üniversiteler Birliği) istişare toplantısı Ardahan Üniversitesi'nde düzenlendi. Rektörlük Senato Odası'nda Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Yardım, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Kafkas Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Özkan Arslan, Munzur Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adanan Demir, Başkan Yardımcıları Volkan Güler ve Mehmet Özdoğan, Beşeri, Sosyal Kurumsal Gelişme Koordinatörü Ferhat Gök, Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Gül Yıldız, Mühendisler Ayhan Albud ve Muhammed Ünaldı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Ardahan Üniversitesi'nin dönem başkanlığının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, bu toplantıların, bölgesel kalkınma yolunda çok önemli olduğunu söyledi. Demir, "Daha önce çizilmiş olan, enerji, sanayi, eğitim, turizm, tarım ve kırsal kalkınma alanlarında çok önemli çalışmalar yapıldı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok ciddi farklı alanlarda yatırımlar yapılıyor ve destekleniyor. ÜNİDAP oluşumunun gayesi de üniversitelerimizin bilgi tecrübelerini bizlerle paylaşarak, ortak bir akılda bölgesel kalkınmayı sağlayacak hamleler geliştirmektir. Bu bağlamda ÜNİDAP olarak yeni kararlar alınmalı ve uygulanmalıdır. Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber hocamızın da belirttiği üzere yöresel olarak, bölgeyi kalkındıracak yeni alanlara yönelmeliyiz. Eğer ÜNİDAP toplantılarımızı aynı dinamizmle devam ettirirsek bölgesel üretime ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunar, ülkenin 2023 hedeflerini gerçekleştirmiş oluruz" diye konuştu ÜNİDAP'ın dönem başkanlığını yürüten Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, toplantıya katılanlara teşekkür etti. On beş bölge üniversitenin katkılarıyla kurulan ÜNİDAP'ın bölgenin sanayi, eğitim ve kültürü üzerine ciddi çalışmalar gerçekleştirileceğini belirten Prof. Dr. Biber, şunları söyledi: Ardahan Üniversitesi olarak bizler de Gürcistan'a iki sınır kapısı bulunan Kafkasya'ya, Orta Asya'ya ve Uzak Doğu'ya açılan bir bilim kapısı olma yolunda bir vizyonu benimsediğimizi ifade etmek istiyorum. Ülkemizde yükseköğretimlerde gerçekleşen uygulamalardan birisi de yabancı dilde eğitimdir. Yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin örnekleri ülkemizde mevcuttur. Biz Ardahan Üniversitesi olarak ortak dili Rusça olan bu devasa coğrafyanın dilini eğitim dili olarak hedefimize koymak istiyoruz. Eğer bölgede ciddi bir eğitim uygulanacak ve uluslararası misyon edinilecekse, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve turizm gibi bölümlerin Rusça okutulduğu yeni bölümlerin açılması gerekir. Türkiye'de yabancı dilde eğitim yapan ilk üniversite olmak istiyoruz. Bunun ağırlığının farkındayız. Açacağımız bölümlerde görev alabilecek Rusça doktora yapmış öğretim üyelerimiz mevcuttur. Ayrıca bizim üniversitemizde Gürcü Dili Bölümümüzde mevcut. Ana dili Gürcüce olan yabancı hocalarımız var. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) öğrenci almamıza müsaade etmiştir. Bu da bir alternatiftir. Özellikle sarıçam ağaç türünün en yoğun olduğu bölgelerden biri olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Bu bağlamda organik araştırma yapılarak alakalı bölümlerin açılması gerekir. Diğer taraftan Aşık Şenlik'lerin diyarı olan Ardahan ve Kars coğrafyası kış sporlarında da üstüne düşeni yapmalıdır. Bu çalışmamızın bölge üniversitelerine ve bölgemizin her anlamda kalkınmasına ve üniversitelerimizin bilimsel teknolojik alt yapı imkanlarını birlikte ortak kullanılmasına, tek elin nesi var çift elin sesi var üslubunca daha çok iş yapabileceğimizi düşünüyorum." Toplantı sonucunda, proje ekibi kurulması, merkez laboratuar oluşturulması, web sitesi kurulması, ortak doktora programlarının geliştirilmesi, proje öneri havuzu oluşturulması, gen bankası kurulması gibi birçok madde de mutabakata varıldı