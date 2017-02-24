Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'nin AB elçisi olması beklenen Malloch: AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...

(Görüntülü Haber) Umre için gittiği Arabistan'a zeytinyağı ihracat ediyor

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - MANİSA'dan 2006 yılında umre için gittiği Suudi Arabistan'da Türk yemek şirketleri ile anlaşan üretici Yahya Acar, her yıl bu ülkeye 40 ton zeytinyağı, 80 ton da zeytin ihraç ediyor. Manisa'nın Salihli...

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - MANİSA'dan 2006 yılında umre için gittiği Suudi Arabistan'da Türk yemek şirketleri ile anlaşan üretici Yahya Acar, her yıl bu ülkeye 40 ton zeytinyağı, 80 ton da zeytin ihraç ediyor. Manisa'nın Salihli İlçesi Çayköy Mahallesi'nden 2006 yılında umre için Suudi Arabistan'a giden evli 2 çocuk babası Yahya Acar (45), bu ülkede faaliyet gösteren Türk yemek şirketleri ile anlaşma sağladı. Umre ibadetinin ardından Salihli'ye dönen Acar, ailesine ait 130 dönümlük araziden elde ettiği zeytinleri işlemek için 175 bin liraya küçük bir zeytin işleme tesisi kurdu. Suudi Arabistan'a ihracatın artması ve işlerinin büyümesi üzerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) kapısını çalan Acar, 2014 yılında aldığı 650 bin liralık hibe ile içerisinde zeytin dolum makinelerinin de olduğu büyük bir zeytin işleme tesisi kurdu. Acar, her yıl ortalama 40 ton zeytinyağı, 80 ton işlenmiş zeytini Suudi Arabistan'a ihraç etmeye başladı. ORGANİK ÜRETİM 2010 yılında organik üretime geçtiğini ve tesisinin organik sertifikasyon kurumlarınca denetlenerek belgelendiğini kaydeden Yahya Acar, burada 15 kişiye istihdam sağladığını söyledi. Yıllık zeytinyağından 1.5 milyon lira, zeytinden ise 1 milyon lira ciro elde ederek, ülke ekonomisine de katkıda bulunduğunu belirten Acar, şöyle dedi: "TKDK'dan aldığım yüzde 50 hibe ile zeytin dolum makineleri aldım. Zeytin işleme tesisinde yılda 100 ton zeytinyağı üretimimiz var. Bunun 40 tonunu Suudi Arabistan'a ihraç ediyoruz. 60 tonunu da yurt içindeki firmalara pazarlıyoruz. Ayrıca 80 ton zeytini de işleyerek Suudi Arabistan'a ihraç ediyoruz."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.