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(Görüntülü Haber) Ümraniye'deki feci kaza kamerada

- AŞIRI HIZLI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN OTOMOBİL DEHŞET SAÇTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI   - Aşırı hızlı ilerlediği öne sürülen otomobil, önce bir yayaya çarptı. Duvar ile araç arasında sıkışan kişi ağır yaralandı.  - Otomobil...

- AŞIRI HIZLI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN OTOMOBİL DEHŞET SAÇTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI


 

- Aşırı hızlı ilerlediği öne sürülen otomobil, önce bir yayaya çarptı. Duvar ile araç arasında sıkışan kişi ağır yaralandı. 

- Otomobil daha sonra başka bir araca çarparak durabildi.


 

- Kaza anı kameraya yansıdı


 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Ümraniye'de takla atan otomobil önce bir yayaya daha sonrada başka bir araca çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza saat  05.30 sıralarında Mithatpaşa Caddesi 'nde meydana geldi. Hızlı olduğu iddia edilen otomobilin  sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç taklalar atmaya başladı. Araç önce yolda yürüyen bir kişiye çarptı. Duvar ile araç arasında sıkışan kişi ağır yaralandı. Otomobil daha sonra başka bir araca çarparak durabildi. Çarptığı aracın sürücüsünü de yaralayan sürücü, araç içinde sıkıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyeye ekipleri sıkışan sürücü araçtan çıkardı. Yaralılara 112 ekipleri olay yerinde müdahale ettikten sonra çevre hastanelere kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle işyeri zarar gören İsmail Aksu, "Alkollüymüş herhalde içki şişeleri vardı" diye konuştu.

Kazada sonrası takla atan araçtan yola saçılan alkol şişeleri dikkat çekti. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı.

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