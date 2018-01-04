Alper KORKMAZ/İSTANBUL,() Ümraniye'de çeşitli adreslere özel harekat polisinin de desteğiyle uyuşturucu uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Ümraniye'de önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteği ile uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Cemil Meriç Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki eve giren polis ekipleri arama yaptı. Özel harekat polisleri de aramalar sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.
(Görüntülü Haber) Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu (2)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL,() Ümraniye'de çeşitli adreslere özel harekat polisinin de desteğiyle uyuşturucu uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde...
04 Ocak 2018 Perşembe 09:26
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