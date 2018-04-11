escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

(Görüntülü Haber) Ümraniye'de maskeli saldırgan otomobildeki kişiye kurşun yağdırdı

Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL  - ÜMRANİYE'de "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu belirtilen Ayhan Nurçin aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay...

Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL  - ÜMRANİYE'de "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu belirtilen Ayhan Nurçin aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Ümraniye Çakmak Mahallesi Uzunayna Caddesi'nde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ayhan Nurçin (44) park halinde aracına bindiği sırada maskeli saldırgan park halindeki cipten indi. Nurçin'in aracına yaklaşan saldırgan önce dışarıdan iki el sonra aracın kapısını açarak iki el daha ateş etti. 


 

4 KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırganın arka kapısından bindiği cip hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Nurçin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede Nurçin'in 2 kurşunun başına, 2 kurşunun ise  göğsüne isabet ettiği belirlendi.


 

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Ayhan Nurçin'in "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu ve cinayet suçundan cezaevine girdiği, birkaç gün önce ise cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314