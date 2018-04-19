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(Görüntülü Haber) Ümraniye'de asansör kazası: 1 ölü

ÜMRANİYE'DE boya ve inşaat malzemeleri satılan 3 katlı bir iş yerinde meydana gelen asansör kazasında bir çalışan hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından işçinin cesedi sıkıştığı yerden çıkarılırken, arkadaşları bu sırada...

ÜMRANİYE'DE boya ve inşaat malzemeleri satılan 3 katlı bir iş yerinde meydana gelen asansör kazasında bir çalışan hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından işçinin cesedi sıkıştığı yerden çıkarılırken, arkadaşları bu sırada gözyaşı döktü. Olay, saat 11.30 sıralarında, Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan boya ve inşaat malzemeleri satılan iş yerinde meydana geldi. İş yerinde çalışan 47 yaşındaki Mustafa Ocaklı asansörü çağırdı. Fakat boşluk ile kabin arasına sıkışan bir parça nedeniyle asansör 2 katta durdu. Bunun üzerine Ocaklı parçayı çekiçle vurarak çıkarmak istedi. Bu sırada kabin hareket etti Ocaklı asansör ile boşluk arasında sıkıştı. Olayı gören diğer çalışanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmalarından ardından Ocaklı'yı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Ocaklı'nın mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Mustafa Ocaklı'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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