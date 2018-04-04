Mehmet İlkay ÖZER,Cemil ÖZDEMİR / İstanbul,() ÜMRANİYE'de bir telefon bayiine giren 4 hırsızlık şüphelisi yaklaşık 10 bin liralık elektronik eşya çaldı. Soygun anları dükkanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Tavukçuyolu Caddesi'nde 03.00 sıralarında meydana geldi. Beyaz bir araçla dükkanın önüne gelen dört şüpheli dükkanın kepengini kırarak telefon bayiine girdi. Şüpheliler içeride bulunan 4 tablet, 1 bilgisayar, 1 telefon ve kasada bulunan bir miktar parayı aldı. Şüpheliler daha sonra geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Öte yandan olay işyerinin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde beyaz bir araçla dükkanın önüne gelen 4 kişi, telefon bayiinin kepenginin kırarak, içeriye giriyor. Yüzleri açık şüpheliler içeride bulunan elektronik malzemeleri ve kasada bulunan bir miktar parayı alıyor. Şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor. Polis 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Ümraniye'de 10 bin liralık telefon bayii soygunu
Mehmet İlkay ÖZER,Cemil ÖZDEMİR / İstanbul,() ÜMRANİYE'de bir telefon bayiine giren 4 hırsızlık şüphelisi yaklaşık 10 bin liralık elektronik eşya çaldı. Soygun anları dükkanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay,...
04 Nisan 2018 Çarşamba 09:15
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