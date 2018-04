(Görüntülü Haber) Ümraniye Çiğdemi’ni korumak için işbirliği yapıldı

ÇEVRE düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçe geneline estetik bir görünüm kazandıran Ümraniye Belediyesi, ilçenin endemik bitkisi Ümraniye Çiğdemi için 2010 yılında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ilçenin endemik bitkisi Ümraniye Çiğdemi'nin üretimi ve korunması için ANG Vakfıyla ileriye dönük anlama yaptı. Ümraniye çiğdemleri doğal yaşam alanları olan fundalıklarla birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya iken Ümraniye Belediyesi, ANG Vakfıyla işbirliği yaparak bu endemik bitkinin korunması için ileriye dönük anlaşmalar yaptı. Ümraniye Botanik Bahçesi' nde, Ümraniye Çiğdemi için daha önce açılan hizmet binasında düzenlenen imza töreninde Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve ANG Vakfının kurucusu Ali Nihat Gökyiğit hazır bulundu. ÜMRANİYE ÇİĞDEMİ, YALNIZ ÜMRANİYE’YE HAS BİR BİTKİ Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can imza töreni öncesi, “Endemik bir bitki, endemik bitki o yöreye has demek, o nedenle Ümraniye Çiğdemi, literatürde böyle. Şubat ayının ilk yarısı ile mart ayına kadar açan bu çiçeği farklı zamanlarda farklı lokasyonlarda nasıl açtırırız, açma süresini nasıl uzatırız bütün bunları incelemek için Ümraniye Çiğdemi Araştırma Merkezi kurduk” dedi. Başkan Can imza töreni sırasında ise, “Bir mesire alanımız var. Mesire alanımızda da Çiğdem yetişen bölge tespit ettik, koruma altına aldık. Ama sadece o bölgeyi koruma altına almakla yetinmek, gelecek kuşaklara aktarmak için yeterli değil, dolayısıyla üniversitelerde çalışma yapmamız lazım dedik. Ümraniye’nin ortasından geçen Kavacık istikametine giden Tem yolunun sağındaki solundaki boşluklar , geniş araziler Karayolları tarafından ANG Vakfına tahsis edilmiş. En doğru kararında bu vakıfla işbirliği yaparak doğal zeminde ve labarotuvar ortamında bu bitkiyi nasıl yetiştirebiliriz, Şubatın ortasında çıkan bu bitkiyi ‘başka zaman dilimlerinde de yetiştirebilir miyiz?’ diyerek bu çalışmaları yapmak için işbirliği yapmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.Daha sonra imza törenine geçildi ve işbirliği anlaşması için imzalar atıldı. HIZLI KENTLEŞMENİN KURBANI OLUYOR Beyaz çiçekli çiğdem türünün bir zamanlar İstanbul il sınırları içindeki fundalıklarda çok zengin popülâsyonları yer almaktaydı. Erken çiçek açan bitkilerimizden biri olan bu güzel çiğdemler fundalıkların tahrip edilmesi nedeniyle büyük bir tehdit altına girdİ. Dünyada sadece İstanbul’ un Anadolu Yakasında, özellikle de Ümraniye Bölgesi'nde yetişen Ümraniye Çiğdemi, doğal yaşam alanlarının hızlı kentleşme yüzünden tahrip edilmesi sonucu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.