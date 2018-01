(Görüntülü Haber)Ümraniye Belediye Başkanı Can: “14 yıl boyunca borç yapmadık"

İSTANBUL, () -ÜMRANİYE Belediye Başkanı Hasan Can, 2017 yılını değerlendirerek Ümraniyeli vatandaşlara verilen hizmetleri anlattı. Can, belediyecilik hizmetleri alanında Ümraniye’ye kazandırılan 400’ün üzerinde kalıcı eser, metro çalışmaları, 2B arazileri, sosyal ve kültürel belediyecilik alanında yapılan çalışmalar, sosyal marketler ve aşevleri gibi faaliyetleri sıraladı. Tüm hizmetleri yaparken devletin hiçbir kuruma borçlanmadıklarını söyleyen Hasan Can, “Beceremediğimiz tek şey 14 yıl boyunca borç yapmak” dedi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Ümraniyeli vatandaşlara 14 yıl boyunca hizmet veren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 2017 yılında gerçekleştirdikleri hizmetleri değerlendirdi. Belediyenin vatandaşlara sunduğu tüm bu hizmetleri yaparken hiç borcu olmadıklarını ifade eden Can, “Borçsuz belediyeyi kafanızda kuracaksınız. Bütçeyi yaparken bankadan kredi almayı ve başka kurumlardan borç istemeyi düşünmezseniz işte o zaman borç yapmazsınız. Borç almayı kafamızdan çıkardığımız için bizim bütçemizde faiz giderleri sıfırdır. Yani bizim 14 yıl boyunca beceremediğimiz tek şey borç yapmak. Ümraniye Belediyesi’nin borcu sıfırdır” diye konuştu. “TAPUSU BİLE OLMAYAN GECEKONDULARA İNŞAAT YAPMA RUHSATI VERECEĞİZ” Ümraniye’de gerçekleştirilen kentsel dönüşümlerle ilgili bilgi veren Can, 2B arazilerinin de 2017 yılında imara açıldığını kaydetti. Ümraniye’de devrim niteliğinde adımlar atıldığını vurgulayan Can, şunları söyledi: “85 bin daire yenilemişiz. İstanbul’da 85 bin daire yenileyen ikinci bir ilçe yok. 100 bini de sıfırdan yaptık. Bir de 2B alanlarımız var. Yaklaşık 50 bin bağımsız bölüm var üzerinde. Hükümetimiz 2B tapu kanununu çıkardı. Bizim de herkesin tapularını alması ve hiç kimsenin mağdur olmaması için bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyordu. Herkes tapusunu aldı. Şimdi de plan yapma zamanıdır. Şu anda da imar ve bölge planlarını yapıyoruz. 17 Şubat 2017 tarihinde Büyükşehir Belediyemizin meclisinden 1/5 binlik planlarını bu alanlarla alakalı geçirdik ve geçtiğimiz ekim ayında da binlik planlarını bizim meclisimizden geçirdik. 1/1000lik planların büyükşehir meclisinden de geçirdikten sonra uygulamaya geçeceğiz. Yani 50 yıldan beri tapusu bile olmayan gecekondulara inşaat yapma ruhsatı vereceğiz. Bu devrim niteliğinde bir adımdır.” ÜMRANİYE’DE GELİŞEN METRO AĞI Toplu ulaşımın en ideali metro ve tramvay sistemi olduğuna dikkat çeken Can, gelişen ulaşım teknolojilerini Ümraniye’de hizmete sunduklarını ifade etti. Can, konuşmasına şöyle devam etti. “2012 yılının Haziran ayında Üsküdar-Ümraniye-Sancaktepe temel atma töreni yapmıştık. 15 Aralık’ta Ümraniye’deki Yamanevler Durağı’na kadar olan kısım yani 9 durak açılmış oldu. Önümüzdeki 6- 7 ay içerisinde geri kalan 7 durağımızı da tamamlanırsa Ümraniye’nin sonuna kadar, Madenler Durağı’na kadar metroya kavuşmuş olacağız. Madenler Durağı aynı zamanda Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerinin birleşme noktasıdır. Yani bu metro hattımız Çekmeköy ve Sancaktepe’ye kadar gitmiş olacak. Ümraniye’de2’nci ve 3’üncü metro çalışması da var. Bu çalışma, Kadıköy- Kartal metro hattını, Göztepe’den Finans Merkezi’nden Üsküdar- Ümraniye metro hattına bağlayacak. 2B arazilerimizin bulunduğu Kazım karabekir içlerine doğru gidecek. Ayrıca; Bostancı’dan Dudullu’ya Kadıköy-Kartal metro hattını, Üsküdar Ümraniye metro hattıyla Bostancı’dan Dudullu’ya bağlamaya çalışan bir dikey metro hattımız daha var. En kısa sürede tamamlanır diye ümit ediyoruz.” “ENGELLİLERE ASANSÖRLÜ ARAÇLARI İLK BİZ TAHSİS ETTİK” Sosyal belediyecilik anlayışıyla yardıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz alışveriş kartı temin ettiklerini dile getiren Can, engelli vatandaşları da hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi. Can, “Engellilere ulaşım noktasında ilk asansörlü araç tahsis eden ilk belediyeyiz. Şu anda 4 tane asansörlü engelli aracımız var. Tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşlarımızı asansörlü araçla evinden alıp; nereye gitmek istiyorlarsa oraya götürüyoruz” diye konuştu.