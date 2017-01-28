(Görüntülü Haber) UMKE tatbikatını izledi

UMKE TATBİKATINI İZLEDİ Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında Kavaklı sahilinde yıkılacak binalarda ve enkazlarda yapılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Tatbikatı'nı izledi. Tatbikata UMKE, AFAD, polis, itfaiye, Kıyı Emniyeti ekipleri katıldı. Tatbikat Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın telsiz anonsuyla başladı. 8 ayrı afet senaryosu tatbikat alanında gerçekleştirilirken, binaların enkazlarında mahsur kalan yaralılar kurtarıldı. Ayrıca senaryo gereği denizde bir tekne alabora olurken, Kıyı Emniyeti'ne bağlı deniz taşıtları ile deniz polisi ve zodyak botlarla bölgeye ulaşılarak müdahalede bulunuldu. Bakan Recep Akdağ, UMKE'den övgü ile bahsederek, "İddia ediyorum ki bugün dünyanın en donanımlı, afetlere en hazır, gönlü ve şefkati en geniş olan ekibi Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuştur. Allah'a binlerce defa şükrediyorum, Rabbim bize hiçbir felaket, hiçbir afet göstermesin ama tarihin seyri içerisinde bazen kaçınılmaz oluyor. Bu kaçınılmazlığa karşı hazır olmanız lazım. Dünya Sağlık Örgütü, afetlerde acil sağlık müdahalesi konusunda Türkiye'nin bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya örnek olabileceğine dair bir rapor yayınlamıştır. Sonuçta UMKE böyle bir UMKE. Gerçekten Allah nazardan saklasın. Burada hizmet eden kardeşlerimizden Allah razı olsun" diye konuştu. AFETLERDE HAZIRLIKLI OLMAK ÇOK ÖNEMLİ Afetlere hazırlıklı olmanın önemine değinen Akdağ, "Afetlerde hazırlıklı olmak çok önemli. Hem yeterli sayıda yetişmiş ekibiniz olacak, ekipmanınız, gerekli cihazlarınız olacak, iyi bir planlamanız olacak ve hem de bu ekiplerin birbirleriyle çok organize bir şekilde çalışması gerekiyor. Bize bu tatbikatlar bunları kazandırıyor tabi ki. Ağır afetlerden, depremlerden milletimizi muhafaza etsin ama hazır olmak lazım" dedi. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Aydınlık ise UMKE'nin her türlü afete hazır olduğunu belirterek, "8 bin 500 gönüllüye ulaşmış durumdayız. Türkiye'de ve tüm dünyada hem doğal afetlere, hem de diğer acil durumlara müdahale yaparken dünyaya örnek bir uygulama yapmakta. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ilgili kuruluşların da UMKE tipi gönüllülük esasında acil medikal kurtarma ekiplerini örnek aldıklarını görüyoruz" diye konuştu.