(Görüntülü Haber) Ümit Kocasakal CHP Genel Başkan Adaylığını açıkladı (5)

İhsan YALÇIN - Cansel KİRAZ/İSTANBUL,() İstanbul eski Baro Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Taksim'de bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı. Ümit Kocasakal, saat 11.00'de toplantıyı yapacağı salona geldi. Kocasakal, alkışlar ve İzmir Marşı eşliğinde salona giriş yaptı. Konuşmasına "Kurtuluş, kuruluştadır" sözüyle başlayan Kocasakal, "Bu açıklamayı; yaşananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz, endişeli milyonlarca Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve vatansever yurttaşlarımız adına yapıyorum. Tespitlerimin kolektif bir bilinci ve vicdanı yansıttığına inanıyorum. Bu bir vicdan haykırışı ve isyanıdır. Aynı zamanda bu açıklamayı Mustafa Kemal'in bir "askeri" olarak yapıyor ve bundan onur duyuyorum. Anlaşılan o ki birileri Atatürk'ün "askeri" olmayı anlamıyor veya anlamak istemiyor. Atatürk'ün askeri olmak bir simge, bir metafordur. Bu, onun izinde olmak, ilkelerini benimsemek, onun yolunda yürümek, emir ve talimatları ondan almak anlamına gelmektedir. Atatürk'ün askeri olmak; emperyalizme karşı olmaktır, yurttaşlar arasında alt kimliklere dayalı hiçbir ayrım yapmaksızın tüm yurttaşları kucaklamaktır, tam bağımsızlıktır, ulusunun çıkarlarını küresel çıkarların üstünde tutmaktır, bu toprakların değerleri ile bezeli olmaktır. Küresel güçlerin, emperyalizmin askerliğini, tetikçiliğini, devşirmeliğini reddetmektir" dedi. "BU PARTİDE ATATÜRK'ÜN RESİMLERİ İNDİRİLEMEZ" "Öncelikle partimizde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi olmanın da ötesinde ve öncesinde ahlaki bir soruna değinmek istiyorum" diyen Kocasakal, "Partinin genetiğiyle, genleriyle, kimyasıyla, ruh kökleriyle, ideolojisiyle uyuşmayan kişilerin bir takım söylem ve eylemleriyle partinin tüzel kişiliğine, kimliğine zarar verdiği görülmektedir: Atatürk'e "kefere" diyen, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözünden rahatsız olan, anlamsız bir "asker-yoldaş" polemiğiyle gerçek düşüncelerini örtbas etmek isteyenler, üniter yapıyla sorunu olanlar, HDP güzellemesi yapanlar, Atatürk'ün partisinde siyaset yapamazlar. Bu partide Atatürk'ün resimleri indirilemez. Said-i Nursi ve Seyit Rıza güzellemesi yapılamaz, buna izin verilemez, göz yumulamaz. Yanlış anlaşılmasın kimse Atatürkçü olmak, Cumhuriyet değerlerine sahip olmak zorunda değildir ve elbette ki ifade özgürlüğü kapsamında bu düşüncelerini serbestçe savunup ifade edebilirler. Ama bunu Atatürk'ün kurduğu partide yapamazlar. Bu ahlaki bir sorundur. Evet, CHP kimsesizlerin partisidir ama kimsesiz ve sahipsiz de değildir. CHP birilerinin siyasi kariyer hesapları yapacağı, istediği gibi at koşturacağı, her istediğini söyleyebileceği, kişisel şov yeri de değildir. Çünkü CHP sıradan bir parti olmadığı gibi bir fikir kulübü, münazara yeri, dernek, kooperatif de değildir. Bu gibi kişiler gidip başka partilerde elbette siyaset yapabilirler veya parti kurabilirler. Ama CHP ikinci cumhuriyetçilerin, Atatürk ve Cumhuriyetle sorunlu veya kavgalı olanların ileri karakolu veya toplanma yeri değildir, olamaz. Genel Başkan'ın da bu tür eylem ve söylemlere karşı ciddi bir tepkisini görmüş değiliz. Hiç kimse bu partiyi farklı siyasi ajandası ve başka hesapları için kullanamaz" ifadesini kullandı. "KİŞİ DEĞİL, FİKİR ADAYIYIM" Ümit Kocasakal sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm bu nedenlerle ben kendi adıma, Ümit Kocasakal olarak şahsen değil; ama milyonlarca Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı adına, bu partinin gerçek tabanı ve sahipleri adına, partisini özleyenler ve seçenek arayanlar adına, onlara vekaleten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adayım. Kişi değil, fikir adayıyım. Bu zor dönemde, ülkenin bunaldığı, siyasetin sıkıştığı, toplumun bir alternatif göremediği bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına manen, manevi ve fikri olarak yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün genel başkan olmasını sağlamak, onun görüşlerini hayata geçirmek adına adayım.Tespitlerim, mücadelem, taleplerim kişiye göre yahut kişisel değildir, fikridir. Dolayısıyla adaylık da kişi değil, fikir adaylığı, Cumhuriyet değerlerinin, Atatürk'e, kuruluş ruhuna dönmenin, yeni bir milli mücadelenin adaylığıdır. Ben tarihsel görevimin kendimce en önemli kısmını, cumhuriyete gönül vermiş çok sayıda yurttaşımın benden beklentilerini yerine getiriyorum ve müsterihim." "BENİMKİ BİR FİKİR, VİCDAN HAYKIRIŞI VE İSYANIDIR" "Bundan sonrası ise sadece bana bağlı olmayıp; delegelerimizin, tüm üyelerden oluşan örgütümüzün, tabanın, seçmenin, toplumun halkın alacağı tutuma, göstereceği tavra bağlıdır" diyen Kocasakal, "Hayal kurmuyorum. Siyasi Partiler Kanunu'ndan hareketle genel olarak siyasi partilerin, buna bağlı olarak da partimizin yapısını bilmekteyim. Aday olabilmek için gereken delege sayısına ulaşıp ulaşamayacağımı da bilmiyorum. Bilinsin ki şahsi bir amaç ve koltuk peşinde olmadığım için bunun pazarlığında ve hesabında da değilim. Benimki bir fikir ve vicdan haykırışı ve isyanıdır. Partimizin sahipsiz olmadığını gösterme arayışıdır. Elbette yeterli delege destek verirse ben de Kurultay'da demokratik hakkımı kullanarak Partimizle ve Türkiye'yle ilgili düşüncelerimi dile getirebilme fırsatı bulurum. Dediğim gibi bu benim şahsi meselem olmayıp herkesin sorumluluk alması halinde devamı gelebilir. Ama ben delegenin de bu gidişe sessiz kalmayacağını, tabanın ve toplumun sesine kulak vereceğini, tarihsel sorumluluğunu yerine getireceğini umuyor, buna inanıyorum" diye konuştu. Ümit Kocasakal adaylık açıklamasının ardından salondakilerin alkışları eşliğinde ayrıldı.