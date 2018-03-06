(Görüntülü Haber) Uluslararası Vicdan Konvoy'u İstanbul'dan yola çıktı

Enver ALAS/İSTANBUL, () Suriye'de 7 yıldır devam eden savasta hapsedilen, işkence ve kötü muamele gören kadınlara dikkati çekmek, özgürlüklerini talep etmek üzere oluşturulan 'Uluslararası Vicdan Konvoyu', Hatay'a gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktı. Yaklaşık 200 otobüsten oluşan konvoyda bulunan kadınlar, 'Dünya Kadınlar Günü' kapsamında 8 Mart'ta Suriye sınırında basın açıklaması yapacak.





İnsan Hak ve Adalet Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Gülden Sönmez, "Dünyanın dört bir yanından din, dil, ırk fark etmeden bir dünya kadın toplandık, insanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz" dedi. Konvoya katılanlar arasında yer alan ünlü rallici Burcu Çetinkaya, "Suriye'de zindanlarda türlü türlü işkencelere maruz kalan kadınlar var. Onların sesini duyurmak için çorbada bir parça tuzumuz varsa ne mutlu bize" diye konuştu.





Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde 55 ülkeden bir araya gelen kadınlar, Suriye'de savaşın başından bu yana hapsedilen ve işkence gören kadınlara dikkat çekmek için oluşturulan 'Uluslararası Vicdan Konvoyu' adı altında otobüslerle İstanbul'dan Hatay'a doğru yola çıktı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanan kadınlar, hareket etmeden önce bir basın açıklaması yaptı.





BASIN AÇIKLAMASI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE YAPILDI





Yerli ve yabancı olmak üzere çok sayıda medya mensubunun takip ettiği basın açıklaması hem İngilizce hem de Türkçe yapıldı. İngilizce açıklama İskoçyalı gazeteci-yazar ve kadın hakları aktivisti Yvonne Ridley tarafından okunurken, Türkçe açıklamayı ise İnsan Hak ve Adalet Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Gülden Sönmez yaptı.





6 BİN 736 KADIN HAPİSHANELERDE TUTULUYOR





2011 Mart ayından bu yana devam eden Suriye'deki savaşta 1 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini belirten Gülden Sönmez, Suriye rejimi tarafından halen hapishanelerden olan kadın sayısının 6 bin 736, bunların da 417'sinin kız çocuğu olduğunu açıkladı.





Kadın tutukluların işkence ve kötü muamelelere maruz kaldığının altını çizen Gülden Sönmez, "Suriye’deki savaş sırasında kadınlara yönelik cinsel saldırı, işkence, hukuksuz tutulmalar, uluslararası hukuka göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç niteliğindedir. Bilinen tek gerçek şudur ki; Suriye rejimi, kadınlara tecavüz ve saldırıyı bir savaş silahı olarak kullanmaktadır" diye konuştu.





TÜM İNSANLIĞI KADINLARIN KORUNMASI İÇİN ETKİLİ TEDRBİRLER ALMAYA DAVET ETTİLER





Gülden Sönmez Uluslararası Vicdan Konvoyu'nun amacının, Suriye’de kadınların işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle gelen dramlarına dikkat çekmek, savaş sebebiyle haksız bir şekilde tutulan tüm kız çocukları ve kadın mahpusların serbest bırakılması için çağrı yapmak ve girişim başlatmak, tüm insanlığı savaşlarda kadınların korunması için etkili tedbirler almaya davet etmek olduğunu dile getirdi.





"SENİ KURTARMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"





Konvoya sadece kadınların katıldığını aktaran Sönmez şunları söyledi:





"Dünyanın dört bir yanından din, dil, ırk fark etmeden bir dünya kadın toplandık, insanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz. Suriye hapishanelerinde beklenen vicdanın bu konvoyda olduğunu söylemek üzere yola çıkıyoruz. Dünya sessiz kaldıkça zalimler cesaret buluyorlar. Çok beklediğinizi biliyoruz, 'nerede insanlık' dediğinizi duyuyoruz Suriyeli kardeşim. Biz buradayız, seni terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Seni kurtarmak için yola çıkıyoruz. Konvoyumuza ve sesimize herkesi katarak size geliyoruz."





BURCU ÇETİNKAYA'DAN DESTEK





Uluslararası Vicdan Konvoyu'na katılanlar arasında ünlü kadın rallici Burcu Çetinkaya da yer aldı. Suriye'de zindanlarda türlü türlü işkencelere maruz kalan kadınlar var. Onların sesini duyurmak için çorbada bir parça tuzumuz varsa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.





8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE HATAY'DAN SESLENECEKLER





Yola çıkan konvoyun sırasıyla uğrayacağı duraklar, Kocaeli, Sakarya, Ankara ve Adana olacak. 8 Mart günü Hatay'da sona erecek olan yolculuğun ardından kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de Hatay Fuar Alanı'ndan basın açıklamasında bulunacak.





DESTEK VEREN STK'LAR





Öte yandan Vicdan Konvoyu, aralarında Kadın ve Demokrasi Derneği, İHH, Ensar Vakfı, Memur Sendikaları Federasyonu, Diyanet Vakfı, Özgür-Der, Hukukçular Derneği'nin olduğu bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenleniyor.