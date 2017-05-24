(Görüntülü Haber) Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nun Batman etabı yapıldı

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nun ikinci ayağı bugün Batman'da gerçekleştirildi. 6 ülkeden 160 sporcunun katıldığı Batman etabında, sporcular, 35 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Mardin'den sonra Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nun yapıldığı Batman'da, 6 ülkeden toplam 160 sporcu, Turgut Özal Bulvarı'nda pedal çevirdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonun ikinci ayağının startını Vali Ahmet Deniz verdi. Büyük erkekler, genç erkekler, master ve yıldız erkekler kategorilerinde düzenlenen ve 10 turda 35 kilometrelik parkurda yarışan sporcuları merak edenler, günün büyük bölümünü bulvarda yarışı izleyerek geçirdi. Trafiğe kapatılan güzergahta güvenlik görevlileri kuş uçurtmadı. Turnuvayı Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zeki Kutlu, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bayram Akgül ve kurum yöneticileri de ilgiyle takip etti. Yarışmanın başında yoğunluk nedeniyle bisikletçiler bir an çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bazı sporcular, kazayı sıyrıklarla atlattı. 35 Kilometrelik parkur sonunda Büyük erkeklerde Kocaeli Brisaspor'dan Abdülkadir Kelleci birinci olurken, Kocaeli Brisaspor'dan Kemal Küçükbay ikinci, Torku Şekerspor'dan Sinan Onat Yılmaz ise üçüncü oldu. Genç erkeklerde Kapadokya Spor kulübünden Ahmet Örencik birinci, Kocaeli Brisaspor'dan Halil İbrahim Doğan ikinci, Konya Gençlikspor'dan Ahmet Törün üçüncü oldu. Master dalda ferdi sporcu Nevzat Kıral birinci, Tekirdağ Gençlikspor'dan Mutlu Erçevik ikinci, Bolu Gençlik Merkezi'nden Volkan Arslan da üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde Konya Gençlikspor'dan Ramazan Dağlı birinci, Konya Taşkentspor'dan Fatih Deniz, Konya Taşkentspor'dan Hamza Duran üçüncü oldu. Birinci olan sporculara altın ödülleri Vali Ahmet Deniz tarafından verilirken, yarışmanın sonunda 200 öğrenciye de bisiklet armağan edildi.