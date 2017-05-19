(Görüntülü Haber) Uluslararası Kemer sualtı günleri başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () SELÇUK Üniversitesi ve Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, Antalya'nın Kemer İlçesi'nde başladı. Kemer'deki Selçuk Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan açılışa Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, Sahil Güvenlik Komutanlığı Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Fatih Erhan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Antalya Grup Komutanı Binbaşı Önder Göksel, Rusya Sualtı Federasyon Başkanı Prof. Dr. Sergey Fazlilun, Kemer Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, KETAV Başkan Yardımcısı Tayyar Gül, sualtı fotoğraf sanatçısı Tahsin Ceylan, akademisyenler ve sualtı fotoğrafçıları katıldı. Etkinliğe ,Türkiye'nin yanı sıra Polonya, KKTC, Macaristan, İtalya, Almanya, Sırbistan ve Rusya'dan 50 sualtı yarışmacısı katılıyor. Vali Karaloğlu, açılışta yaptığı konuşmasında, 650 kilometrelik sahili bulunan Antalya'da karadaki güzelliklerin yanı sıra denizin altında da birçok güzellik olduğunu söyledi. Bu tarz etkinliklerle Antalya'da sualtı ile ilgili olumlu gelişmeler olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, ellerinde büyük nimet bulunduğunu ve yapılması gerek çok şeyin olduğunu kaydetti. Karaloğlu, esprili olarak Selçuk Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeoloğu Yar. Doç. Dr. Hakan Öniz'i Akdeniz Üniversitesi'ne transfer etmek istediklerini anlatarak, "Antalya'da ve Kemer'de denizle ilgili eğitimler yapmamız lazım. Kemer'de yeni denizcilik fakültesi kurduk. Bu fakülteyi kurmadaki amacımız, turizmin denile irtibatını sağlayacak kişiler yetiştirmek. Aynı zamanda sualtıyla ilgili bölümlerin de olduğu fakülte olması amacımız var. 16 yıl önce başlayan bu sualtı günleri aslında bugün denizcilik fakültesiyle meyvesini vermiş oldu" dedi. Karaloğlu, fakülteyle beraber Kemer'de daha çok deniz araştırmaları yapılacağına inandığını belirtti. Kaymakam Feslihan ise Selçuk Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezinin Kemer'e değer kattığını ifade ederek, Kemer'in tanıtımına yarar sağladığını belirtti. Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut'da yarışmanın verimli ve heyecanlı olmasını temenni ederek, bütün yarışçılara başarılar diledi. KETAV Başkan Yardımcısı Tayyar Gül de Kemer'de turizmin çeşitliliği için bu tarz etkinliklere önem verdiklerini belirterek, Kemer bölgesinin dünyada en iyi dalış yapılabilen 50 yer arasına girdiğini kaydetti. Akdeniz'in Antalya kıyılarındaki sualtı doğal ve arkeolojik değerlerin dünyaya tanıtılması amacıyla yapılan ve 21 Mayıs'a kadar devam edecek sualtı günleri kapsamında sualtı görüntüleme yarışmaları düzenlenecek. Kemer'in kıyılarında çekilecek fotoğraf ve videolar, uluslararası jüri tarafından değerlendirilerek dereceye girenlere ödül verilecek. Açılışta sualtı fotoğraf sanatçısı Tahsin Ceylan'nın da sualtında çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı sergide yer aldı.