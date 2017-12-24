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(Görüntülü Haber) Uludağ otelleri yılbaşına hazır

KAYAK ve kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı hazırlıklarında sona gelinirken, pek çok otelde yılbaşı gecesi için boş yer kalmadı. Bünyesinde toplam 22 otel barındıran Uludağ'da, yılbaşına bir hafta kala hazırlıklarda...

KAYAK ve kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı hazırlıklarında sona gelinirken, pek çok otelde yılbaşı gecesi için boş yer kalmadı.

Bünyesinde toplam 22 otel barındıran Uludağ'da, yılbaşına bir hafta kala hazırlıklarda sona gelindi. Misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için yılbaşına özel günlük ya da 2-3 günlük paket  programlar hazırlayan otellerin pek çoğunda rezervasyonlar tamamlandı. Yeni yıla Uludağ'da girmek için kişi başına gecelik otel ücretleri 580- 870 TL arasında değişiklik gösteriyor. Kar kalınlığının 65 santimetreyi bulduğu Uludağ'da yılbaşına kadar kar yağışının sürmesi bekleniyor.

YILBAŞINA ÖZEL PAKET PROGRAMLAR

Yeni yıla Uludağ'da girmek isteyenler otellerin hazırladıkları paket programlarından kendilerine uygun olanını seçebiliyor. Programlar hakkında muhabirine bilgi veren Grand Yazıcı Otel Operasyon ve Müşteri İlişkileri Müdürü Kağan Ayteş, bu yılki misafirleri için 3- 4 günlük program hazırladıklarını söyledi. Doluluk oranının yüzde 100 olduğunu belirten Ayteş, şöyle dedi:

"Yılbaşından bir gün önce ve yılbaşından bir gün sonra gala yemekli programımız olacak. Yemek programlarımız Vahdet Vural ve Orkestrası ile başlayıp gece yarısından önce Hande Ünsal ile birlikte devam edecek. Program sonrasında ise otelimizin bünyesinde bulunan 2 adet kulüpte ve bir de 2. Oteller Bölgesinde işletmesi bize ait olan bir başka kulüpte eğlence devam edecek. Otel misafiri olarak yaklaşık 650-700 kişi bekliyoruz, tabii onun haricinde kulüplerimize gelmek isteyen diğer misafirlerimizi de yılbaşı gecesinde ağırlayacağız." 

Yılbaşına kadar kar yağışı beklendiğini, bu kışın Uludağ'da çok güzel geçtiğini söyleyen Ağaoğlu My Mountain Otel Müdürü Murat Pınarcı ise, "Yılbaşı eğlencemizde Şehnaz Sam sahne alacak. Yine aynı şekilde restoranımızda da  eğlencemiz devam edecek. Konserimiz  saat 22.00 gibi başlayıp gece geç saatlere kadar devam edecek. Yılbaşı gecesi misafirlerimiz için alkollü ve yemekli bir programımız var. Yaklaşık olarak 550 misafir bekliyoruz. Satışlarımız 1 ay öncesinden tamamlandı. Yılbaşı gayet güzel geçecek yılbaşında kar yağışı da bekliyoruz. Yılbaşının bir hafta öncesinde bugün ise doluluk oranı yüzde 100, hafta içi yaklaşık yüzde 80 seviyelerindeyiz. Bu sene sezon güzel geçiyor" diye konuştu.

 

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