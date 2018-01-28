Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, sömestir ve hafta sonu tatili dolayısıyla tatilci akınına uğradı. Kayak pistlerinde yoğunluk yaşanırken, teleferiğe binmek isteyenler ise uzun süre sırada bekledi. Kış ve kayak turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da, sömestir ve hafta sonu tatili dolayısıyla doluluk oranının yüzde 100'e ulaştı. Bazı tatilciler, pistlerde kayak yaparken, bazıları da kızakla kayarak, tatilin keyfini çıkardı. Güneşli havanın hakim olduğu Uludağ'da kar kalınlığı, 130 santimetre olarak ölçüldü. METRELERCE KUYRUK OLUŞTU Tatilciler, sömestir tatili ile hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyince Bursa- Uludağ yolunda, uzun araç kuyrukları oluştu. Uludağ Milli Parkı gişelerinde yüzlerce sürücü, araçlarıyla sıra bekledi. Uludağ yolunun yoğun olduğunu öğrenen bazı kişiler ise kara yoluyla dağa çıkmak yerine teleferikle çıkmayı tercih etti. Binlerce kişi, teleferiğe binebilmek için metrelerce kuyruk bekledi.
(Görüntülü Haber) Uludağ'da teleferik kuyruğu
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, sömestir ve hafta sonu tatili dolayısıyla tatilci akınına uğradı. Kayak pistlerinde yoğunluk yaşanırken, teleferiğe binmek isteyenler ise uzun süre sırada...
28 Ocak 2018 Pazar 20:22
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