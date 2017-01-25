Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

(Görüntülü Haber) Uludağ'da tehlikeli görüntü

Edip TEKİN / BURSA, () - TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da çatılarda 1 metrelik kar birikti. Karla birlikte sarkan buzları kırmak için çatıya çıkan görevliler, tehlikeli görüntüler oluşturdu. Sömestre...

Edip TEKİN / BURSA, () - TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da çatılarda 1 metrelik kar birikti. Karla birlikte sarkan buzları kırmak için çatıya çıkan görevliler, tehlikeli görüntüler oluşturdu. Sömestre tatilinde özellikle yerli turistlerin akınına uğrayan Uludağ'da çatılardan sarkan buzlar tehlike oluştururken, bunları kırmak için önlem almadan çatılara çıkan çalışanlar ise adeta ölüme meydan okuyor. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Uludağ'da birinci bölgede çatılara çıkan çalışanlar hiç bir önlem almadan karları ve sarkan buzları kazmalarla kırarak yola atıyor. Buzların yola atılması da ayrı bir tehlike oluşturduğunu belirten tatilciler önlem alınmasını istedi. Toplam 30'a yakın otel ve tesisin bulunduğu 6 bin 500 yatak kapasiteli Uludağ'da, kayak sezonunda bin 500 kişi çalışıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55