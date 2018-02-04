(Görüntülü Haber) Uludağ'da tatilin son günü yoğunluğu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, sömestir tatilinin son gününde de yoğunluk sürdü. 'Bilyoner Winterfest 2018' dolayısıyla yaklaşık 6 bin üniversite öğrencisi Uludağ'a akın etti. Uludağ'ın 1'inci oteller bölgesi ile 2'nci oteller bölgesinde, yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kayak yapmak için pistleri dolduran tatilciler, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Uludağ’da hava sıcaklığı; en düşük sıfırın altında 10, en yüksek 0 derece, kar kalınlığı ise 121 santimetre olarak ölçüldü.