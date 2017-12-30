(Görüntülü Haber) Uludağ'da Takbul ve dronlu önlem (Yeniden)

ULUDAĞ'da, yılbaşı nedeniyle Bursa İl jandarma Komutanlığı tarafından alınan önlemler artırıldı. Oteller bölgesi ve Sarıalan'ı, günün 24 saati gece görüşlü dronlarla kontrol altında tutulurken, Milli Parklardan giriş yapan araçlar ve tatilciler, Takbul adı verilen ve anında sorgulayan özel gözlüklerle inceleniyor. Kayakseverlerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da yeni yıl öncesi alınan önlemler üst seviyeye çıkartıldı. JÖH ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerdeki bazı jandarma birlikleri de Uludağ'a yönlendirildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı oteller bölgeleri ile Sarıalan'ı gece görüşlü dronlarla 24 saat kontrol altında tutuyor. Uludağ'a Milli Parklar'dan giriş yapan tüm araçlar ve tatilciler in kimlikleri, 'Takbul' adı verilen özel gözlüklerle kısa sürede inceleniyor. Araçlarda yapılan aramalarda bomba ve uyuştucu eğitimi alan köpekler de bulunduruluyor. MÜŞTERİ GİBİ GİRECEKLER Uludağ'da kar motoru ile devriye gezen ekip sayısı artırılırken, kalabalığın yoğun olduğu yerlerde sivil jandarmalar da görev yapacak. Eğlence yerlerindeki şüpheli kişiler müşteri gibi buraya gelecek kadın ve erkek jandarmalar tarafından takip edilecek. JÖH ekiplerinin oteller bölgesi kayak pistlerinin zirvesinde nöbet tutacağı Uludağ'da olası kaybolma olaylarına karşı müdahale edilmesi için Ankara'dan özel bir ekip getirildi. Tüm ekiplerin, tek merkezden yönlendirileği Uludağ'da alınan bu önlemlerin kayak sezonu sona erene kadar devam edeceği açıklandı. Toplam 5 bin yatak kapasitesi bulunan Uludağ'da 30'a yakın otel ve tesis bulunuyor.