Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

(Görüntülü Haber) Uludağ'da kar kalınlığı 245 santim

BURSA / Bursa'da, dün gece başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yön de etkiemeye devam ediyor. Şehir merkezinde ki kar kalınlığı sabah yapılan ölçümlerde 28 santime ulaştı. Uludağ'da ise kar kalınlığı 245 santim olarak ölçüldü....

BURSA / Bursa'da, dün gece başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yön de etkiemeye devam ediyor. Şehir merkezinde ki kar kalınlığı sabah yapılan ölçümlerde 28 santime ulaştı. Uludağ'da ise kar kalınlığı 245 santim olarak ölçüldü. Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için karayolları 14. bölge müdürlüğüne bağlı ekipler 24 saat aralıksız olarak çalışırken jandarma ise zincir takmayan araçların gidiş ve dönüşüne izin vermiyor. SEFERLER İPTAL EDİLDİ Bursa'da kötü hava koşulları nedeniyle Mudany'dan, BUDO'nun İstanbul'da Eminönü/Sirkeci ve Büyükçekmecece'ye karşılıklı olarak yapması gereken deniz otobüsü, İDO'nun ise Yenikapı'ya gerçekleştirceği deniz otobüsü ve feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. BURSA-BALIKESİR KARAYOLU KAPANDI Bu arada buzlanma nedeniyle Bursa-Balıkesir karayolunun Gölyaz Mevkii'nde meydana gelen kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Yaklaşık 10 kilometrea kuyruğun oluştuğu yolun trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor. PARKTAKİ HAVUZ BUZ TUTTU Bursa'da hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi nedeniyle kent merkezindeki Orhangazi Parkı'nda bulunan havuz dondu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürürken en büyük sıkıntının açılan yolların tekrar kar ve tipi yüzünden kapanması olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55