ULUDAĞ YOLU 1 SAAT KAPANDI Yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden Bursa-Uludağ yolununun 8'nci kilometrede kapandı. Karayolları ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından karayolunu açırken, jandarma ekipleri ise zincirsiz araçların Uludağ'a çıkmasına izin vermedi. Bu arada, yılbaşına Uludağ'da girmek isteyen tatilciler ise araçlarına zincirleri yol kenarındaki satıcılardan alarak giderdiler. Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () -
(Görüntülü Haber) Uludağ'da kar kalınlığı 1.5 metre (2)
ULUDAĞ YOLU 1 SAAT KAPANDI Yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden Bursa-Uludağ yolununun 8'nci kilometrede kapandı. Karayolları ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından karayolunu açırken, jandarma ekipleri ise zincirsiz...
29 Aralık 2016 Perşembe 16:12
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