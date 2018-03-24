(Görüntülü Haber) Uludağ'da kar kalınlığı 123 santime çıktı
KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a yağan kar tatilcilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığı 123 santimetreye ulaştı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a mart karı yağdı. Sezonun sonuna yaklaşılan Uludağ’da...
24 Mart 2018 Cumartesi 14:59
KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a yağan kar tatilcilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığı 123 santimetreye ulaştı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a mart karı yağdı. Sezonun sonuna yaklaşılan Uludağ’da kış tatili yapan ve günübirlik gezilere çıkanlar, kar yağışının keyfini doyasıya yaşadı. Yağışın etkisiyle kar kalınlığı zirvede 123 santimetreye yükseldi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, gece en düşük sıcaklık eksi 1 derece gündüz ise en yüksek 0 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının pazar günü de devam edeceği, hava sıcaklığının en düşük eksi 3 derece olacağı öğrenildi.
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