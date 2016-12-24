(Görüntülü Haber) Uludağ'da günübirlik bereketi

MODERN kayak merkezlerine sahip Uludağ'da kar kalınlığı 120 santime yükseldi. Pistlerin kayak için açıldığı Uludağ'a günübirlik gelenler hem kayak yapıyor hemde tatilin keyifini çıkartıyor. Kayakseverlerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da kar kalınlığı 120 santime ulaştı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece gündüz, sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yılbaşı için hazırlanan paket proğram öncesi günü birlik hareketlilği görülüyor. Pistlerin kayak için açılması ile Uludağ'a teleferik ve araçları ile giden tatilciler hem kayak yapıyor hem de zirvede tatil yapmanın keyfini çıkartıyor. Otel işletmecileri yılbaşı için hazırlıklarını sürdürdürken Uludağ'a ilginin geçen yıllardan daha fazla olduğunu söyledi.Toplam 6 bin 500 yatak kapasiteli Uludağ'da 30'a yakın otel, misafirhane ve kafeterya bulunuyor.