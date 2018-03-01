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(Görüntülü Haber) Uludağ'a bir gecede 30 santimetre kar yağdı

Mehmet İNAN BURSA () YURDU etkisi altına alan kar yağışı Bursa'da etkili oldu.  Dün kar kalınlığının 142 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'a gece 30 santimetre kar yağdı. Tatilcilerin dışarda park ettikleri araçlar tamamen kar...


Mehmet İNAN BURSA () YURDU etkisi altına alan kar yağışı Bursa'da etkili oldu.  Dün kar kalınlığının 142 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'a gece 30 santimetre kar yağdı. Tatilcilerin dışarda park ettikleri araçlar tamamen kar altında kalırken, Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor.


Kar yağışı Bursa ve ilçelerinde etkili oluyor. Dün gece başlayan kar yağışı bu sabah da devam etti.  Kar yağışı özellikle sezonun son günlerini yaşayan Uludağ'da otel işletmecilerini sevindirdi. Uludağ'da dün 142 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı bu sabah 172 santimetreye yükseldi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak ölçülen Uludağ'da otellerde konaklayan tatilcilerin dışarı park ettikleri otomobilleri ise tamamen karların altında kaldı.


Bu arada Uludağ yolunun kapanmaması için Karayollarına bağlı ekipler gece boyunca çalışırken araçlara zincir kiralamak ve satmak isteyen vatandaşlar ise ilginç görüntüeler sergiledi.
Meteoroloji yetkilileri Bursa'da cuma gününden itibaren sağanak yağış beklendiğini hava sıcaklığının ise 14-15 dereceye kadar çıkabileceğini belirtti.

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