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(Görüntülü Haber) Ülkücüler, Türkçülük Günü'nü kutladı

Selda Hatun TAN- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Ülkü Ocakları, İzmit'te 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutlayarak, yürüyüş düzenledi. Kocaeli Ülkü Ocakları, 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında yürüyüş düzenledi....

Selda Hatun TAN- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Ülkü Ocakları, İzmit'te 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutlayarak, yürüyüş düzenledi. Kocaeli Ülkü Ocakları, 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında yürüyüş düzenledi. Anıt Park'ta toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan ülkücüler, 'Türk'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlarıyla Doğu Kışla Parkı'na yürüdü. Mehteran takımı tarafından marşlar çalındı. Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Gökhan Özkara yaptığı konuşmada, Türk milliyetçiliğinin bir asrı aşan bir fikir olduğunu söyleyerek, "Türk milliyetçiliğinin bir asrı aşan fikir serüveninde, sahip olduğu anlam ve neden olduğu gelişmeler bakımından hayati bir yeri bulunan 3 Mayıs 1944 ruhunu ve yıldönümünü bugün burada hatırlıyor ve yad ediyoruz. 3 Mayıs 1944, Türk topraklarında yok edilmek istenen Türkçü düşüncenin şaha kalktığı sembol gündür" ifadelerini kullandı. Program, halk oyunları gösterileri ve düzenlenen konserin ardından sona erdi.

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