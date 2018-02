(Görüntülü Haber) Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz: Bu caniler asılmalı

ÜLKÜ Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz, son günlerde yaşanan olaylarla gündeme gelen çocuk istismarlarıyla ilgili, “Küçük yavrucaklara yapılanları, başlarına gelenleri görünce, kıyamet alametleri mi diyoruz. Bu canilerin, şerefsizlerin zaman geçirilmeden asılmaları, hayatlarına son vermeleri devletimizin, milletimizin de asli sorumluluğudur” dedi. Kayseri Ülkü Ocakları tarafından Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 'Sevdamız Türkiye' gecesine Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un yanı sıra MHP İl Başkanı Baki Ersoy, MHP eski milletvekili Süleyman Korkmaz, parti teşkilatları, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan ve vatandaşlar katıldı. Binlerce kişinin katıldığı gecede konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ankara’da Ülkücüler olarak bir araya gelip, bir süre önce Atatürk’ü saygıyla andıklarını ifade eden Kılavuz, şöyle konuştu: “100 binlerce ülküdaşımızla Gazi Kemal Mustafa Atatürk’ün huzuruna çıktık. Bırakmış olduğu emaneti, Türkiye Cumhuriyeti’ni bizden sonraki nesillere daha iyi şekilde teslim edeceğimizin andını içtik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni asla ve asla diz çöktürmeyeceğiz. Cennet vatanımızı hiçbir haine, gafile böldürmeyeceğiz dedik. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış olan ay- yıldızlı bayrağımızı göklerden indirmeyeceğimize yemin ettik. Ankara’da, Anıtkabir’de 147 bin kardeşimizin varlığı söz konusuydu. Girmeyen on binler vardı. 200 binin üzerinden Bozkurt, Asena Ankara’ya geldi. Bu manevi bir güçtür, gurur kaynağıdır.” FETÖ’CÜLER MİLLETİMİZE AĞIR DARBE VURDU' 15 Temmuz darbe girişimine ve Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Kılavuz, “Bugün varlık, yokluk mücadelesi veriyoruz. Millet olarak zor ve kara günleri yaşıyoruz. Son yıllarda millet olarak sayısız felaketlerle karşılaştık. 15 Temmuz darbe gecesi milletimiz bombalandı. Kahpece kurşun yağmuruna tutuldu. FETÖ’cüler milletimize ağır darbe vurdu. Biz her zaman haykırdık bunlar şerefsiz, namussuzdur. Bunlar tatlı su balığı gibi suyun altında gülen milletimize en büyük darbeyi vuranlardır dedik. Biz haini, nankörü asla unutmayız. Sayın genel başkanımıza, partimize yönelik 1 Kasım seçimleri sonrası akla hayale gelmeyen kumpaslar kurulmuştur. Buları da biliyoruz. Şimdi kahraman ordumuz terör örgütlerine, hainlere gereken derslerini veriyor. Boğup boğup atıyor” diye konuştu. 'DEVLETİN, MİLLETİN ASİL SORUMLULUĞU Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz, son günlerde yaşanan olaylarla gündemden düşmeyen çocuk istismarlarına da değindi. İdam çağrısı yapan Kılavuz, “Küçük yavrucaklara yapılanları, başlarına gelenleri görünce, kıyamet alametleri mi diyoruz. Yavrucakların başına gelenleri hepiniz bilmektesiniz. Bu canilerin, şerefsizlerin zaman geçirilmeden asılmaları, hayatlarına son vermeleri devletimizin, milletimizin de asli sorumluluğudur” dedi. 'TÜRKİYE'Yİ DE SURİYE’YE, IRAK’A ÇEVİRMEK İSTEYEN ALÇAKLAR VAR' Afrin şehidi Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Türkmen çocuklara okul vasiyetini de konuşmasında hatırlatan Kılavuz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye, bu vasiyeti üstlendiğini belirterek şöyle devam etti: "Bu konuda Genel Başkanımız bizi görevlendirdiğinde o coğrafyaya gittik. O coğrafyada kıyamet kopmuş. İnsanların yuvaları, yurtları başlarına yıkılmış, toprak kanla sulanmış, yavrucaklar korku içerisinde ve mezardan ölüler çıkartılmış. Şimdi Türkiyemizi de Suriye’ye, Irak’a çevirmek isteyen alçakların olduğunu görmekteyiz. Vatan olmadan, hiçbir şey olmaz, vatan bizim anamızdır. Vatana sahip çıkmak, hepimizin boynunun borcudur. Fitneye izin vermeyeceğiz. Birbirimizi seveceğiz, kucaklayacağız. Bu kara günlerden, sancılı günlerden kurtuluşun adı sizsiniz. Türk milletinin geleceği, umudu Türk Gençliği’dir. Türk Gençliği’ne her zamankinden daha fazla sorumluluk düşmektedir.” Yapılan konuşmaların ardından gecede sanatçılar Ahmet Şafak, Osman Öztunç ve Ahmet Öngel konser verdi.