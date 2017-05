(Görüntülü Haber) Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz: Alçaklar her tarafa sızmışkın, nasıl devlete sırtımızı döneriz

ÜLKÜ Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, 'ülkücüler, Ak Parti iktidarına destek veriyor' eleştirilerine tepki göstererek, ''Bir tarafta IŞİD, bir tarafta PYD, bir tarafta YPG, PKK, DHKPC, TİKKO ve devletin her yerine sızmış bir Allahsız kitapsız FETÖ var. Şimdi bunlar böyle iken, bu alçaklar her tarafa sızmışken nasıl devletimize, nasıl milletimize, nasıl kutlu değerlerimize sırtımızı döneriz" dedi.Tokat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı tarafından Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda 'Şahlanış Gecesi’ konseri düzenledi. Konsere Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Onur Çalışkan, Tokat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Mustafa Ersagun Dalan, partiler ve binlerce vatandaş katıldı.Konser öncesi konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Türkiye’nin kendisinden başka dostu olmadığını ifade ederek, ''Geride bırakmış olduğumuz bir 2016 yılı vardır. 2016 yılında atlatmış olduğumuz felaketleri unutamayız. Bir 15 Temmuz darbe gecesi atlattık. 15 Temmuz darbe gecesinde milletimize kendi parasıyla almış oldukları uçakla maalesef bomba yağdırdılar. Kendi silahlarımızla milletimizi kurşunladılar. Ve 248 tane vatan evladımız alçakça şehit edildi. Fakat darbe girişiminin karşısında çok şükür ki milletimiz tankların önüne yattı, hainlere fırsat vermedi. Bayrağımızı indirtmedi’’ dedi.'BUGÜN SAHİP ÇIKMAYIP DE NE ZAMAN ÇIKACAĞIZ’İçeride ve dışarıda bazı art niyetli kişilerin bulunduğunu kaydeden Kılavuz sözlerini şöyle sürdürdü:"Maalesef içimizde ve dışımızdaki bazı art niyetliler ‘efendim AKP iktidarına destek veriyor’ veyahut 'AKP ile birlikte hareket ediliyor’ diye birtakım acımasızca eleştirilerde ve yanlış yorumlarda bulunuyorlar. Sizler de biliyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz. Türkiyemizin ardı, önü tıkanmış durumda. Bir tarafta IŞİD, bir tarafta PYD, bir tarafta YPG, PKK, DHKPC, TİKKO ve devletin her yerine sızmış bir Allahsız kitapsız FETÖ var. Şimdi bunlar böyle iken, bu alçaklar her tarafa sızmışken nasıl devletimize, nasıl milletimize, nasıl kutlu değerlerimize sırtımızı döneriz de mevcut siyasi iktidara kısır bir döngü içerisinde çatışabiliriz. Bugün milletimize sahip çıkmayıp, bu ateşle baş başa bırakıp ne zaman sahip çıkacağız. Onun için böylesine art niyetli kişilerinde olduğunu görmekteyiz. Bunlara taviz veremeyiz. Hareketimizi, davamızı, camiamızı zayıf düşürmeye çalışan, kanını bir kene gibi emmeye çalışan üçkağıtçılara, sahtekarlar asla taviz vermeyeceğiz. Davamıza sahip çıkacağız ve davamızın da yarınları sizler olacaksınız."Etkinlikte, Kerküt’ten Tokat’ta gelen evli ve 4 çocuk babası 40 yaşındaki Ümit Abdurrahim ve ailesi, Genel Başkan Kılavuz’a Kuran’ı Kerim hediye etti. Daha sonra sahneye çıkan Ali Kınık ve Ahmet Şafak söylediği şarkılarla salonu dolduran kalabalığı coşturdu.