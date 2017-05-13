ANKARA, () ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca Anneler Günü dolayısıyla bir video hazırlandı. Anneler Günü'ne özel videoda, "Türkiye'yi birbirine bağlarken de kıtaları birbirine bağlarken de dünyayı Türkiye'ye bağlarken de amacımız sevgiye giden yollar inşa etmekti. Sevgilerini esirgemeyen tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz" denildi.
(Görüntülü Haber) Ulaştırma Bakanlığı'ndan Anneler Günü'ne özel video
ANKARA, () ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca Anneler Günü dolayısıyla bir video hazırlandı. Anneler Günü'ne özel videoda, "Türkiye'yi birbirine bağlarken de kıtaları birbirine bağlarken de dünyayı Türkiye'ye...
13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:37
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