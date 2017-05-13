(Görüntülü Haber) Ulaştırma Bakanlığı'ndan Anneler Günü'ne özel video

ANKARA, () ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca Anneler Günü dolayısıyla bir video hazırlandı. Anneler Günü'ne özel videoda, "Türkiye'yi birbirine bağlarken de kıtaları birbirine bağlarken de dünyayı Türkiye'ye bağlarken de amacımız sevgiye giden yollar inşa etmekti. Sevgilerini esirgemeyen tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz" denildi.