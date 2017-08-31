(Görüntülü Haber) Ulaştırma Bakanı Arslan Bayram mesajında: Uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanılmamasını özellikle istirham ediyorum

ANKARA () - ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramı mesajında trafik kuralı uyarısı yaparak, "Sevginin, barışın, dostluğun en üst düzeyde yaşandığı, aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde seyahat ederken trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli, daha duyarlı olunması; uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanılmamasını özellikle istirham ediyorum. Bu güzel bayram coşkusunun gönüllerimizi şenlendirmesini, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesini temenni ediyorum" dedi.





Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'nın Kurban Bayramı mesajı şu şekilde: "Küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların sona erdiği, insanların sevdiklerine kavuştuğu bir bayramı daha milletçe idrak ediyoruz. Değerli Vatandaşlar,Herkes sevdiklerine daha kolay kavuşsun diye son 15 yıldır, ülkemizin her şehrini birbirine bölünmüş yollarla, demiryollarıyla, deniz ve havayolları ile bağlıyoruz.





UYKUSUZ VE YORGUN BİÇİMDE ARAÇ KULLANILMAMASINI ÖZELLİKLE İSTİRHAM EDİYORUM



Sevginin, barışın, dostluğun en üst düzeyde yaşandığı, aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde seyahat ederken trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli, daha duyarlı olunması; uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanılmamasını özellikle istirham ediyorum.



Bu güzel bayram coşkusunun gönüllerimizi şenlendirmesini, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesini temenni ediyorum. Bu duygularla, çalışma arkadaşlarımın ve aziz milletimizin, Mübarek Kurban Bayramını tekrar tebrik eder, Cenab-ı Mevla'dan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. Nice bayramlara."