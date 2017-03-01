Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,() İstanbul'da bir süredir etkili olan sis özellikler ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Sis nedeniyle vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü seferleri yapılamazken vatandaşlar ulaşım için Marmaray ve tekneleri kullanmak zorunda kaldı. Beşiktaş İskelesinde Beşiktaş-Kadıköy ve Beşiktaş-Üskükar vapur seferleri iptal oldu. Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitmek isteyen vatandaşlar vapur seferlerinin iptal olması nedeniyle Beşiktaş -Üsküdar arasında çalışan tekneleri tercih etmek zorunda kaldı. Tekne iskelesinde zaman zaman yoğunluk oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi sis ile kaplandı.
(Görüntülü Haber) Ulaşıma sis engeli
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,() İstanbul'da bir süredir etkili olan sis özellikler ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Sis nedeniyle vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü seferleri yapılamazken vatandaşlar ulaşım için Marmaray...
01 Mart 2017 Çarşamba 18:34
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.