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(Görüntülü Haber) Ulalıların güzel hava keyfi

MUĞLA'nın Ula İlçesi'nde güzel havayı görenler, sahillere akın etti. Ula'nın tepeleri karla kaplıyken, kent merkezinde hava sıcaklığının 18 dereceye çıkması, kent sakinlerinin yüzünü güldürdü. Muğla merkeze en yakın tatil...

MUĞLA'nın Ula İlçesi'nde güzel havayı görenler, sahillere akın etti. Ula'nın tepeleri karla kaplıyken, kent merkezinde hava sıcaklığının 18 dereceye çıkması, kent sakinlerinin yüzünü güldürdü. Muğla merkeze en yakın tatil beldesi Ula'nın Akyaka Mahallesi, sıcak havayı gören vatandaşlarla dolup taştı. Akyaka sahili yerli turistlerin ilgi odağı oldu. Özellikle üniversite öğrencileri ve çocuklar, Şubat ayının sıcak günlerini sahilde geçirdi. 7'den 70'e sahili dolduran vatandaşlar temiz havanın keyfini sürdü. Sahilde yürüyen ve restoranlarda oturanlar, güneşinin tadını çıkardı.

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