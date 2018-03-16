(Görüntülü Haber) Ukraynalı kadınlar, türkülerle acıyı paylaşacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da yaşayan Ukraynalılardan oluşan ve ağırlıkla kadınların yer aldığı Bereginya Korosu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde, 'Çanakkale Türküsü', 'Yemen Türküsü', 'Tuna Nehri', 'Hey 15'li' gibi türküleri seslendirecek.



Geçen yıl ekim ayında Konyaaltı'nda kurulan Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği üyelerinden oluşan Bereginya Korosu, ilk büyük konserine hazırlanıyor. Derneğin kurucusu Olesya Mercan'ın oluşturduğu koro, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser verecek. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda 23 Mart'ta düzenlenecek konsere, 35'i kadın 40 koro üyesi özveriyle çalışıyor.



10 AYLIK BEBEK



16 yaşından 80 yaşına kadar Ukraynalıların oluşturduğu koronun en küçük üyesi ise 10 aylık Alisan İrban. Annesi Yulia İrban ile haftanın üç günü 2 saat süren çalışmalara katılan İrban, genellikle müzik eşliğinde annesinin kucağında uyumayı tercih ediyor. Bereginya Korosu'nda doktor, avukat, öğretmenlerin yanı sıra, Ukrayna'dan Türkiye'ye torun bakmaya gelen 10 anneanne yer alıyor.



Beriganya Korosu Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Türk tarihinde yer edinmiş 7 eseri seslendirecek. 'Çanakkale Türküsü', 'Yemen Türküsü', 'Tuna Nehri', 'Hey 15'li' gibi eserlerin yanı sıra koro, Türk marşları ve kendi dillerinde bir parça seslendirecek.



'TÜRKÜLERLE ACIYI PAYLAŞMAK İSTİYORUZ'



Dernek Başkanı Olesya Mercan, daha çok halk şarkıları üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Olesya Mercan, "Aynı derdi yaşıyoruz. İki ülke de şu anda savaşın içinde. Ukrayna televizyon kanallarını açıyoruz şehit haberleri, Türkiye kanallarını açıyoruz şehit haberleri çıkıyor. Seslendireceğimiz türkülerle acıyı paylaşmak istiyoruz" dedi. Sponsor bulabildikleri takdirde daha çok etkinliğe imza atabileceklerini belirten Mercan, ekonomik şartlarını zorlayarak üretim yapabildiklerini aktardı.



Koro üyesi İnna Doğan, başka bir dilde türkü söylemenin zor olduğunu ancak türkülerin benzer nedenlerden dolayı ortaya çıktığını söyledi. Koronun solisti Marina Rındina ise 4 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Giydiğimiz kıyafetlerin anlamları var. Örneğin taktığımız boncuk kolyelerin uzunluğu kadının güzelliğini simgeliyor. Başımızdaki şapkalar kadının bekar ya da evli olduğunu gösteriyor" dedi.





