ANKARA () - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'i Beştepe'de kabul etti.
(Görüntülü Haber) Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Beştepe'de
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'i Beştepe'de kabul etti.
30 Mart 2018 Cuma 16:30
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