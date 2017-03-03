(Görüntülü Haber) Uğur'un cenazesi, babası ve ağabeyinin mezarları arasında toprağa verildi

Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Dursunbey İlçesi'nde dereye uçan otomobilden suya düşen ve cesedi 5 gün sonra Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından bulunan 4 yaşındaki Uğur Deniz'in cenazesi, aynı kazada ölen babası 33 yaşındaki Harun Deniz ve ağabeyi 8 yaşındaki Mustafa Deniz'in mezarlarının arasında toprağa verildi. Bursa'dan geçen 25 Şubat Cumartesi günü öğleden sonra hafta sonu tatilini geçirmek için memleketleri Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'ne gitmek üzere yola çıkan Deniz Ailesi'nin içinde bulunduğu 10 VR 306 plakalı otomobil, akşam saatlerinde kırsal Akyayla Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp Hondular Deresi'ne yuvarlandı. Otomobilden fırlayan 27 yaşındaki Melek Deniz, bir ağaca tutunmuş halde, yaralı olarak bulundu. Eşi Harun Deniz ve oğlu Mustafa Deniz'in ise otomobilden 100 metre ileride cesetlerine ulaşıldı. Baba- oğulun cenazeleri, geçen 27 Şubat'ta gözyaşları içinde toprağa verildi. Anne Melek Deniz'in Dursunbey Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken, kayıp olan 4 yaşındaki Uğur Deniz'in, dün akşam saatlerinde, arama-kurtarma çalışmalarının beşinci gününde, JAK tarafından Balat Köprüsü'nün 1 kilometre ilerisinde taşların arasında sıkışmış olarak cesedi bulunup, otopsi için Dursunbey Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Otopsinin ardından, bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, öğlende Dursunbey Çarşı Camisi'ne getirildi. Buradaki törene AK Partili Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, küçük Uğur'un amcası Lokman Deniz ve diğer yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından küçük Uğur'un bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Dursunbey Mezarlığı'na götürülüp, aynı kazada yaşamını yitiren babası Harun Deniz ve ağabeyi Mustafa Deniz'in mezarları arasında toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel oldu.