(Görüntülü Haber) Uğur Okulları'ndan öğretmenlere STEM eğitimi

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () ? ANKARA?da Uğur Okulları Batıkent Kampüsü'nde öğretmenlere fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bütünleştirerek öğretilmesini amaçlayan STEM eğitimi verildi.

Uğur Okulları Batıkent Kampüsünde, Uğur Okulları ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile?21?inci Yüzyılda Öğretmenlik Mesleği ve STEM Eğitimi? seminer ve çalıştayı düzenlendi. Seminere Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi Direktörü Doç.Dr. Sencer Çorlu, Uğur Okulları STEM Bölüm Başkanı Burcu Tanrıverdi Celep, Uğur Okulları Batıkent Kampüsü Müdürü Arda Ergez, Uğur Okulları Batıkent Kampüsü STEM Zümre Başkanı Fadime Coşkun ile çok sayıda öğretmen katıldı.

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bütünleştirerek öğretilmesini amaçlayan STEM eğitiminde BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu ve Uğur Okulları STEM Bölüm Başkanı Burcu Tanrıverdi Celep sunum yaptı.

?ÖZEL OKULLA DEVLET OKULLARI ARASINDAKİ BAĞLARIN DAHA DA GÜÇLENMESİ GEREKİYOR?

BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu, STEM?in önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

?Bahçeşehir Üniversitesi içerisinde BAUSTEM merkezi öğretmenlerin mesleki girişimlerine, 21?inci yüzyıla uygun öğretmenlik yapabilmeleri için kurulmuş bir merkezdir. Bütün işimiz öğretmen eğitimi. Öğretmenlerimizin Türkiye çapındaki, her ildeki ve her kurumdaki öğretmenlerimizin 21?inci yüzyıla hazır olabilmeleri. Öğrencilerini yenilikçi yöntemlerle eğitebilmeleri konusunda onlara yol göstermeye, mesleklerini severek yapabilmeleri konusunda destekleme amacındayız. Bugünde Uğur Okulları bünyesinde, Yenimahalle ilçesinde devlet okullarındaki öğretmenlerle bir araya geldik. Heyecan verici bir buluşma. Çünkü özel okullarda aslında devletin okullarıdır. Özel okulla devlet okulları arasındaki bağların daha da güçlenmesi gerekiyor. Buna benzer programları yine Bahçeşehir Üniversitesi liderliğinde, Uğur Okulları girişimleriyle Edirne, Sakarya, Balıkesir?de yaptık. Şimdi de Ankara Yenimahalle ilçesinde resmi okul öğretmenlerine ulaşmaya çalışacağız. Mesleki öğrenme topluluğunu sadece bir okul bünyesinde değil, hem devlet hem resmi hem de özel okullar arasındaki bağları güçlendirecek şekilde desteklemek istiyoruz.?

?ÖĞRETMENLERİMİZLE ORTAK PROJE ÜRETME ARZUSUNDAYIZ?

Uğur Okulları STEM Bölüm Başkanı Burcu Tanrıverdi Celep STEM?in fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin bütünleştirerek öğretilmesini amaçlayan bir eğitim yaklaşımı olduğunu söyledi. Celep şöyle konuştu:

?STEM eğitimi modelinde öğrencilere sunulan 21?inci yüzyıl hayatına dair problemleri öğrenciler fen ve matematik ersinde öğrendiklerini, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirerek kullanıyorlar. Ürünler ve projeler üretiyorlar. Bunları yaparken disiplinler arası bir bakış açısı katarak yapmış oluyorlar. STEM eğitimi ile birlikte 21?inci yüzyıl becerilerini de kazandırmayı hedefliyoruz. Problem çözme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, iş birliği, takım çalışması, üretkenlik ve iletişim becerileri gibi becerilerimizi de bu süreç boyunca öğrencilere kazandırmayı hedefliyoruz. Uğur Okulları olarak, okul öncesinden lise kademelerine kadar tüm kademelerimizde bu eğitim yaklaşımını uygulamak adına erkenSTEM VE STEM programlarını okullarımızda uyguluyoruz. Türkiye?de ilk defa uygulanan erkenSTEM programı, Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM merkezi tarafından Uğur Okulları olarak uyguladık. Ortaokul ve lise kademelerinde de yine Bahçeşehir Üniversite BAUSTEM merkezi tarafından yürütülen, STEM lider öğretmen mesleki gelişim programını ortaokul, lise ve fen bilimleri ile matematik öğretmenlerimiz STEM Lider Öğretmen eğitimi alıyorlar bu program çerçevesinde. Kendi ürettikleri özgün ders planlarıyla sınıflarında STEM uygulamalarını gerçekleştiriyorlar. Öğretmenlerin öncelikle STEM eğitimi uygularken, kuramsal çerçevesini bilmeleri ve uygulayabilmeleri için bugün onlarla örnek uygulamalar gerçekleştireceğiz. Batıkent kampüsümüz Yenimahalle İlçe Milli Eğitim öğretmenleriyle birlikte, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde öğretmenlerimizle ortak proje üretme arzusundayız.?

?STEM GELECEKTİR?

Uğur Okulları Batıkent Kampüs Müdürü Arda Ergez ise, erken STEM eğitimini Türkiye?de ilk kez 4 ve 10 yaş kategorisinde sunan bir okul olduklarını bildirerek şöyle dedi:

?Kendi sınıf öğretmenimiz aracılığıyla yapıyoruz. Yıl boyu aldıkları eğitimler boyunca 8 haftalık 4 ayrı tema işliyoruz. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına hitap ediyoruz. Öğrencilerimiz bu sayede hem üretken, sunum becerileri gelişmiş hem de proje tabanlı çalışmaya alışmış öğrenciler olarak yetişiyor. Tüm çalışmamız okulumuzdaki erkenSTEM atölyesinde gerçekleşiyor. Projelerimizin hiçbir ayağı eve gönderilmiyor, velilerimizle birlikte evde yapılmıyor. Tam tersi onları misafir ettiğimiz Fuar haftasında onlara sunduğumuz şekilde finalini gerçekleştiririz. Ortaokul ve lise kademelerimizde ise, STEM projelerimiz sayesinde ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlık yapmış oluyoruz. Daha üst düzey çalışmalara imza atan çocuklarımızdır. En az iki disiplinin birbiriyle iç içe geçtiği projelere yer veririz. Matematik ve kimya, fen ve biyoloji ya da geometri ve fizik gibi teknolojiyi de kattığımız ikişerli disiplinin birleşiminden oluşan projeler halinde sunarız. Bu şekilde öğrencilerimiz daha girişimci, ileriye dönük projeleri olan ve üreten çocuk olarak yetişirler. STEM gelecektir.?