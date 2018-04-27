(Görüntülü Haber) Uğur Okulları ev sahipliğinde yardım konseri düzenlendi

Gizem KARADAĞ/ANKARA,() - ANKARA'da çocuk işçiliğine dikkat çekmek üzere Uğur Okulları Batıkent Kampüsü ve Agora Gençlik Senfoni Orkestrası iş birliği ile yardım konseri gerçekleştirildi. Konserden elde edilen gelir UNICEF’e bağışlanacak. UNICEF’in Türkiye’deki ‘Tarımda Çocuk İşçiliği’ projesine destek vermek amacıyla hayata geçirilen “Notalar UNICEF için Yükseliyor” yardım konseri Uğur Okulları Batıkent Kampüsünde gerçekleştirildi. Uğur Okulları Öğrenci Kulübü Tigers Club liderliğinde gerçekleştirilen proje kapsamındaki konsere, Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, Uğur Okulları Batıkent Kampüsü Müdürü Arda Ergez, Uğur Okulları Yaşamkent Kampüsü Müdürü Necati Yankın, Uğur Okulları Batıkent Kampüsü İlkokul ve Ortaokul Müdürü Esra Aktolga, Uğur Okulları Ankara Bölgesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümre Başkanı Selva Kurtoğlu, UNICEF Milli Komite Genel Müdür Yardımcısı Burcu Güvenek Araslı ve çok sayıda veli ile öğrenci katıldı. Tarlada çalışan yüz binlerce çocuğun sağlık, eğitim, oyun oynama gibi en temel haklarına kavuşmaları yönündeki çalışmalara destek vererek daha çok çocuğa yardım eli uzatmayı amaçlayan konserde, birbirinden güzel eserler sergilendi. Yaklaşık bir saat süren konser ayakta alkışlandı. "ASLINDA BİR OKUL PROJESİ OLARAK BAŞLADIK" Uğur Okulları Batıkent Kampüsü Müdürü Arda Ergez, Uğur Okulları olarak sosyal sorumluluk projelerini destekleyen bir yapılarının bulunduğunu söyledi. Bu anlamda bu yıl tüm kampüslerinde ortaokul kademesinde, çocuk haklarını çalışmaya karar verdiklerini belirten Ergez, şöyle konuştu: “Her kampüs kendi bazında çocuk hakları temasını içeren çeşitli çalışmalar yapmak için bu yıl planlamalar yaptılar. Biz öğrenci meclislerimizi ‘Tigers Club’ olarak isimlendiriyoruz. Öğrencilerin seçimleri ile göreve gelmiş olan öğrencilerimiz, çocuk hakları konusunda çocuk işçileri çalışmaya karar verdiler. Yüksek derecede sağduyu ve sorumluluk bilinci gerektiren bir konuyu seçmeleri bizi çok mutlu etti. Aslında bir okul projesi olarak başladık. UNICEF’le bir araya geldi, onlar destek verdiler. UNICEF ‘Tarımda çocuk işçiliği’ ile ilgili bir projesi başlattı. Bizde bu projeye destek amacıyla projelerimizi birleştirdik. Bu projenin son aşamasında bir yardım konseriyle sonlandırmak istedik. Agora Gençlik ve Senfoni Orkestrası, gençliğe senfoni orkestrası dinleme kültürünü görev edinmiş yeni bir oluşum. Onlarda bize destek oldular. Herhangi bir ücret talep etmeden konserimizde yer almaya karar verdiler. Biz çok küçük bir ekipken şimdi büyük bir kitleye hitap eden, sesimizi ve mesajımızı duyurabilmiş olmanın sevinci içerisindeyiz.” ‘ÜLKEMİZDE 2 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK İŞÇİ VAR’ Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin ise, projenin sahibinin çocuklar olduğunu kaydetti. “Çocuklarımız diğer çocuklarımıza sahip çıktılar” diyen Sezgin, şunları söyledi: “Okullarımızda Tigers Club adında öğrenci konseylerimiz var. Onlar bize geldi ve dediler ki ‘Türkiye’de çocuk işçiler var’. 2 milyon kişiden daha fazla çocuğumuzun işçi olduğunu görüyorsunuz ülkemizde. Bu sorunun yeteri kadar gündeme gelmediğini düşündük ve planlamalar yaptık. Okullardaki diğer disiplinlerde birleştirdik. Sonrasında UNICEF ile görüştük ve bize destek oldular. Çocuklarımız okullarında kermes düzenlediler. Çocuk işçiler ile ilgili bilinç yükseltici çalışmalar yapıldı.” ‘AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK’ Projedeki tek amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Sezgin, “ Genelde okullarda projeleri öğretmenler yapar, öğrenciler izler. Biz ne mutluyuz ki, onlarla çok gurur duyuyoruz. Bu projeyi onlar bize getirdi. Proje yönetimini onlar yönettiler. Gerçekten içerik olarak çok ciddi, güzel ve Türkiye’de duyulması gereken bir proje oluştu. Burada Agora Gençlik ve Senfoni Orkestrası da çok destek oldu. Projemizin sonunu da güzel bir ürünle tamamlamak istedik. Bu da bir yardım konseri oldu. Çocuk işçiler için yaklaşık 300’den fazla bilet satıldı. Çocuklarımızın en önemli haklarından bir tanesi eğitim hakkı, bunu onlardan almamalılar. Biz de bu üst başlık altında kendi çocuklarımız ile birlikte bu konuya sahip çıkmak istedik. Bahsettiğim 2 milyon kişi 15 ve 17 yaş grubundaki çocuklar. Bu konu çok önemli ve gündeme gelmesi gereken bir konu. Biz Uğur Okulları olarak bu konuyla ilgili bizde buradayız diyoruz. UNICEF ile birlikte önümüzdeki yıldan itibaren çeşitli çalışmalar yapacağız. Çocuklar işçi değildir” dedi. "BİR ÇOCUĞUN OKUMASINI SAĞLIYORSUN, BU ÇOK GÜZEL BİR DUYGU" Projede yer alan 5’inci sınıf öğrencisi Tuğba Toraman projede elde elden gelirin UNICEF’e bağışlanacağını hatırlatarak, şöyle dedi: “Dünyada birçok işçi çocuk var. Bu işçi çocukların daha çok okumasını sağlayacak bu projeyle bir konser gerçekleştirmek istedik. İnşallah işe yarar. Tüm çocuklar bizim gibi bu haklara sahip olur, bu kıyafetleri giyer, bu masalara oturur ve bizim gibi okuma yazma bilir. Kim bilir belki de birisi çok büyük bir insan olur. Bir çocuğun okumasını ve bizler gibi haklara sahip olmasını sağlıyorsun bu çok güzel bir duygu.”