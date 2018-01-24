(Görüntülü Haber) Uğur Mumcu Bodrum'da anıldı

ARAŞTIRMACI gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25'nci yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesinde anıldı. Uğur Mumcu için Bodrum Belediye Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Taner Uslu, belediye meclis üyesi CHP'li Niyazi Atare, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı, Bodrumlu avukatlar, öğretmenler ve yaklaşık 700 kişi anma etkinliğine katıldı. Programa katılanlar karanfiller taşıdı. Uğur Mumcu gibi suikast sonucu öldürülen kişilerin fotoğraflarının yer aldığı pano kuruldu. Mumcu'nun 'Öyleyse vurun parçalayın her parçamdan benim gibiler, beni aşacaklar doğacaktır' sözünün yazılı olduğu dev pankart açıldı. Katılımcılar, ellerinde 'Ben Atatürkçüyüm, ben özgürlükçüyüm, ben laikim, ben antiemperyalistim, ben terörün karşısındayım, ben insan hakları savunucusuyum, ben cumhuriyetçiyim' yazılı dövizler taşıdı. Konuşma yapan CHP İlçe Başkanı Seymen, "Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu olan bu usta kalem, hain ve karanlık güçler tarafından katledildi. Aradan geçen bu 25 yıla karşın bu cesur yüreği, bu cesur kalemi susturan terör eyleminin arkasındaki karanlık ve kanlı eller hala ortaya çıkarılamadı. Uğur Mumcu'yu Abdi İpekçi'yi Ahmet Taner Kışlalı'yı Ümit Kaftancıoğlu'nu, Ali Gaffar Okkan'ı ve diğerlerini katleden karanlık güçler, şunu asla akıllarından çıkartamasınlar. Çağdaş, laik ve tam bağımsız Türkiye düşüncesini paylaşan milyonlar, Uğur Mumcu ve diğer devrim şehitlerinin ve onların aydınlattığı yolda yürümeye devam edeceklerdir" dedi. ÇYDD Bodrum Şube Başkanı Saraçbaşı ise, "Bugün Uğur Mumcu'nun yerine koyabileceğimiz yazar var mı sorusu yöneltildiğini düşündüğümüzde; Uğur Mumcu'nun ve yitirdiklerimizin değerini ve önemini çok daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle O'nun fikir ve düşüncelerini gelecek nesillere aktarmak, sahip çıkmak bizim görevimiz. Bu nedenle yarın Bodrum'da Uğur Mumcu'yu Anma Konseri ve Sergisi düzenliyoruz. Özellikle gençlerimizin çocuklarımızın bu sergiyi gezmesi çok önemli" dedi. Konuşmaların ardından törene katılanlar, Mumcu'nun fotoğrafı önüne karanfiller bıraktı. Mumcu'nun 'Öyleyse vurun parçalayın her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır' sözü hep bir ağızdan söylenerek tören sona erdi.