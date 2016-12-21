(Görüntülü Haber) UEDAŞ’tan 241 milyonluk yatırım

Edip TEKİN/BURSA, () - TÜRKİYE’nin 4'üncü büyük elektrik dağıtım şirketi Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) 2017 yılında Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 241 milyon liralık yatırım yapacak. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) 2016 yılında yapılan çalışmalar ve 2017 yılı hedef ve projelerini Podyum Davet’te düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. UEDAŞ olarak 2016 yılında büyük bir başarı yakaladıklarını söyleyen Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mesut Efe, 2017 yılında Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’ya yaklaşık 241 milyon liralık yatırım yapacaklarını belirtti. Efe, “Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde 35 bin 501 kilometre alanda hizmet veriyoruz. Bu illere bağlı olan 55 ilçe, 2 bin 221 mahalle ve 636 köy sorumluluk sahamızda. 2.9 milyon müşteriye 2 bin 177 personelle 24 saat hizmet vermekteyiz” dedi. 2020 yılına kadar devam edecek yatırım planlamasında önceliğin Bursa'ya ait olduğunu ifade eden Efe, "2016 yılından 2020 yılına kadar, hizmet bölgemizde yaklaşık 1.1 milyar liralık yatırım yapacağız. 2016 yılında yatırım yükümlülüğümüz olan 223 milyon liralık bütçe planlaması yaptık. Ancak acil yapılması gereken birtakım projeler için yatırım rakamımızı artırarak 255 milyon liraya çıkardık. 2016 yılında yatırım büyüklüğü açısından Bursa’ya yapılan yatırım tutarı 142 milyon lira dolayındaydı. 2017 yılında ise hizmet bölgemize 241 milyon liralık yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bunun 120 milyon lirasını Bursa’da gerçekleştireceğiz” diye konuştu. KAYIP-KAÇAK ORANI 5,03 Elektrikten arızalarında geçmişe oranla önemli ilerleme sağladıklarını ifade eden Efe, “TEİAŞ verilerine göre 2011 yılında arıza sayımız 5 bin 209 adet iken, 2015 yılı sonu itibariyle 2 bin 49’a düşmüş olup yüzde 73,31 oranında iyileşme sağlanmıştır. 2016 yılında ise bu seviye bin 371 adet civarında olup, 2015 yılına göre değerlendirildiğinde yapılan yatırımlar ve iyileştirmelere bağlı olarak yüzde 34 oranında bir iyileşme sağlandığı görülmektedir. Ayrıca 2016 yılı için EPDK’nın belirlemiş olduğu kayıp kaçak hedefimiz 7,55 iken gerçekleşen kayıp kaçak oranımız 5,03 seviyesindedir. Bunun yüzde 3,5-4’ü teknik kayıp, kalanı ise ticari kayıptır” dedi. ÇAĞRI MERKEZİNE ULAŞMA 60 SANİYEDEN 45 SANİYEYE DÜŞTÜ UEDAŞ’ın çağrı merkezinin Kars ilinde olduğunu hatırlatan Efe, “Kars’a taşıdığımız çağrı merkezindeki çalışan sayısı 250’ye ulaştı. Yeni çağrı merkezimiz ile birlikte ortalama yüzde 80-85’lerde olan çağrı karşılama oranının yüzde 95, yüzde 100’lere çıkması ana hedefimiz. Daha önce çağrı merkezlerinde 60 saniye olan bekleme süresi 45 saniyeye düşerken, bundan sonra abone çağrı merkezini aradığında, ‘meşgul’e düşmeyecek ve 45 saniye içinde mutlaka bir müşteri temsilcisine bağlanmış olacak” diye konuştu.