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(Görüntülü Haber) Ucuz et kuyruğu (2)

ERZURUM'da vatandaşlar, ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü'ne ait satış mağazasından ucuz et alabilmek için kuyrukta bekliyor. Kombinada kıymanın kilosu 28.,75, kuşbaşının ise 31 liradan satılıyor. Merkez Yakutiye...

ERZURUM'da vatandaşlar, ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü'ne ait satış mağazasından ucuz et alabilmek için kuyrukta bekliyor. Kombinada kıymanın kilosu 28.,75, kuşbaşının ise 31 liradan satılıyor. Merkez Yakutiye ilçesindeki Et ve Süt Kurumu'nun tek satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için saatlerce bekliyor. Kıymanın kilosunun 28.75, kuşbaşının 31, bifteğin 36, pirzolanın 50, bonfilenin 65 liradan satıldığı kombina satış mağazasında sıraya girenlerin bu işi ranta dönüştürmemesi için bir kişiye en fazla 3 kilo kıyma ve 3 kilo kuşbaşı satılıyor. Satış mağazası sayısının artırılmasını isteyen vatandaşlar, "Her şeyin bir bedeli var. Ucuz et almak için saatlerce bekliyoruz. Aldığımız 6 kilo ette 60 liraya yakın karımız var" diye konuştu. Erzurumlu kasap Zeki Gülen, Et ve Süt Kurumu ile aralarında 10 liralık fiyat farkı bulunduğunu söyledi. Gülen, "Tarım Bakanımız halka gerçekten ucuz et yedirmek istiyorsa, bunu kasaplarla sağlar. Bakanımız, federasyonumuzla görüşür, maliyetlerimiz düşürülürse, biz de ucuz et satmak isteriz. Halkın sabahın erken saatlerinde gidip o eski günlerdeki gibi saatlerce et kuyruğuna beklemesi hiç de iyi bir görüntü değil" diye konuştu. Erzurum Et ve Süt Kombinası yetkilileri, merkezdeki tek satış mağazasında günde ortalama 3 ton kıyma, 2 ton da kuşbaşı olmak üzere 5 ton et satıldığını söyledi. Yetkililer, ramazan ayı nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirtti.

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