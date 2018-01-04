Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), () - BOLU'nun Seben ilçesinde, uçumun kenarında mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Seben Yuva köyü Çeltikderesi mevkiinde Hasan Çelik'e ait 4 keçi mahsur kaldı. Yaklaşık 100 metre yükseklikteki uçurumda mahsur kalan keçileri kendi imkanlarıyla indiremeyen Hasan Çelik, durumu Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen 5 kişilik AFAD ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu halatlarla aşağı inerek mahsur kalan keçilere ulaştı. Keçiler, halatla yukarı çekildikten sonra sahibine teslim edildi.
(Görüntülü Haber) Uçurumda mahsur kalan 4 keçiye halatlı kurtarma
Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), () - BOLU'nun Seben ilçesinde, uçumun kenarında mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Seben Yuva köyü Çeltikderesi mevkiinde Hasan Çelik'e ait 4 keçi mahsur kaldı. Yaklaşık...
04 Ocak 2018 Perşembe 16:00
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