(Görüntülü Haber) Ücretsiz teleferik kuyruğu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği, Sarısu- Tünektepe arasını 9 dakikaya düşüren teleferik, büyük ilgi gördü. Sabah erken saatlerde tesise gelen yüzlerce Antalyalı, ücretsiz teleferik keyfini yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 yıllık teleferik projesini hayata geçirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in gazetecilerle birlikte açılışını gerçekleştirdiği teleferik tesisi, bugün halkın hizmetine sunuldu. Sabah erken saatlerde Sarısu'daki teleferik tesisine gelenler, yaklaşık 4 saat beklemenin ardından saat 12.30'da teleferiğe ücretsiz binmeye başladı. Tesis önünde yaklaşık 300 metrelik kuyruk oluşturanlar, kent merkezindeki tek teleferiğin keyfini ilk gün yaşamak istediklerini söyledi. Saatlerce bekledikten sonra teleferikle Sarısu'dan Tünektepe'ye çıkan yüzlerce kişi bol fotoğraf çekti. Vatandaşlar saat 17.00'ye kadar teleferiğe binebilecek. Yaklaşık 1706 metre uzunluğunda ve kablo uzunluğu 3bin 604 metre olan teleferiklerin kabinleri 8 kişi kapasiteli. 36 kabinle hizmet veren teleferik saatte 1200 kişi taşıyabiliyor. Yaklaşık 9 dakikalık sürede 605 metre rakımdaki Tünektepe'ye ulaşabilen teleferiğin resmi açılışı önümüzdeki hafta Başbakan Binali Yıldırım'ın törenle yapılacak. Resmi açılışa kadar vatandaşlar teleferikten ücretsiz yararlanabilecek. Resmi açılıştan sonra bilet fiyatları gidiş- geliş 1 kişi 15 lira, 2 kişi 20 lira olacak. Proje, Türkiye'nin en ucuz teleferik taşıması olarak nitelendiriliyor. Uludağ'da 38 liraya taşımacılık yapılırken, Antalya'daki kabinler Uludağ'dakine göre daha konforlu. Proje 14 milyon 694 bin liraya mal oldu.